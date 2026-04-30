Воєнний стан в Україні продовжено ще на 90 днів: Зеленський підписав укази

28 квітня 2026 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні на 90 днів. Про це повідомили у Верховній Раді.

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану в Україні (№ 15197). За проголосували 315 народних депутатів. Документ продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 4 травня на 90 діб, до 2 серпня 2026 року — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще 24 лютого 2022 року Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу та ініціював воєнний стан на всій території нашої держави.

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжено: на скільки ввели

Станом на квітень воєнний стан та мобілізацію подовжено з 4 травня 2026 року на 90 днів, до 2 серпня 2026 — відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

В умовах воєнного стану забороняється:

зміна Конституції України та АР Крим;

проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини й громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

А також будуть вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною 1 статті 8 Закону України Про правовий режим воєнного стану.

