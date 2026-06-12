Що буде, якщо не здати НМТ: розвиток подій після невдалого складання іспиту

Отримання результатів НМТ — один із найбільш емоційних моментів для випускників 11 класів та їхніх батьків.

Проте статистика УЦОЯО за останні роки є невблаганною: під час сесій 2024 та 2025 років близько 14% учасників не змогли подолати мінімальний пороговий бал бодай з одного предмета, через що весь тест автоматично вважається непройденим для цілей вступу.

Читай в матеріалі, що буде, якщо не здати НМТ, та що можна зробити після неуспішного виконання тесту.

Що буде, якщо не здати НМТ

Правила прийому Міністерства освіти і науки України на 2026 рік є суворими: якщо випускник не набрав встановлений поріг хоча б з одного з чотирьох обов’язкових предметів, він повністю втрачає право брати участь у загальному конкурсі на бакалаврат до ЗВО як на бюджет, так і на контракт.

Електронний кабінет вступника у такому разі просто заблокує подачу заяв, а перескласти тест у поточному році задля покращення бала неможливо — додаткова сесія призначена виключно для тих, хто пропустив основну через поважні причини.

Проте нездача НМТ не впливає на отримання шкільного атестата про повну загальну середню освіту і не є фіналом освітньої траєкторії.

Що робити, якщо не склав НМТ

Вступ до фахових коледжів

Це найпопулярніший та найперспективніший варіант продовження навчання без втрати року. Українські коледжі приймають випускників 11 класів на здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра без сертифікатів НМТ.

Конкурсний відбір тут базується на середньому балі шкільного атестата, результатах індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу або на основі розгляду мотиваційних листів.

Навчання триває від 2 до 3 років, після чого випускник отримує повноцінну практичну професію у сферах IT, бізнесу, медицини, педагогіки чи інженерії, а також має законне право вступити до університету одразу на 2-й або 3-й курс за скороченою програмою.

Додатковим бонусом для студентів денної форми навчання у коледжах є офіційне право на відстрочку від мобілізації.

Читати на тему Чи можна перездати НМТ на наступний рік та повторно спробувати свої сили Другий шанс є! Читай про перескладання НМТ наступного року та що для цього потрібно.

Професійно-технічна освіта (ПТУ та ліцеї)

Для тих, хто не склав НМТ і прагне максимально швидко вийти на ринок праці та почати заробляти, ідеальним вибором є заклади професійно-технічної освіти.

Прийом документів тут здійснюється без жодних загальнонаціональних тестів на основі конкурсу шкільних документів та внутрішньої співбесіди.

Термін навчання становить від 1 до 1,5 року.

Ринок праці в Україні наразі демонструє критично високий попит та гідну оплату для фахівців робітничої кваліфікації: автомеханіків, кухарів, зварювальників, швачок та спеціалістів технічного обслуговування.

Здобувши диплом молодшого спеціаліста, випускник згодом може безперешкодно продовжити навчання у коледжі чи виші.

Навчання за кордоном

Певна кількість європейських університетів, а також коледжі Канади не вимагають від українських абітурієнтів результатів НМТ.

Головними критеріями для зарахування є свідоцтво про повну загальну середню освіту, вчасна подача пакета документів, мотиваційний лист та підтверджене знання мови навчання на рівні B1-B2.

Деякі іноземні ВНЗ пропонують підготовчі мовні курси прямо при закладі або дозволяють навчатися у дистанційному чи змішаному форматі.

Стратегічна пауза (Gap Year)

Практика вільного року між школою та університетом є загальноприйнятою у США та країнах ЄС.

Випускники, які свідомо взяли рік перерви, демонструють у майбутньому вищу мотивацію та значно кращі академічні результати. Опинившись в умовах академічної паузи, абітурієнт може:

Влаштуватися на роботу або стажування, щоб здобути фінансову самостійність, перший трудовий досвід і чіткіше зрозуміти власні кар’єрні прагнення.

Зайнятися неформальною освітою, пройшовши сертифіковані онлайн-курси.

Приділити час інтенсивному вивченню іноземних мов та волонтерській діяльності.

Отримати психологічне розвантаження, проаналізувати причини невдачі та подолати страх перед іспитами разом із психологом.

Підготовка до НМТ-2027

Якщо головною метою залишається диплом українського університету, цей рік має стати періодом фундаментальної підготовки до наступної вступної кампанії.

Статус випускника минулих років дозволяє готуватися цілеспрямовано, не відволікаючись на шкільні уроки, контрольні та випускні іспити.

Для досягнення результату у 190–200 балів та вступу на бюджет наступного року варто відмовитися від хаотичного зазубрювання на користь структурованого навчання.

Раніше ми розповідали, які предмети складатимуть абітурієнти на НМТ-2027 — читай в матеріалі, до чого варто готуватися.

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