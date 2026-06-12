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Що буде, якщо не здати НМТ: розвиток подій після невдалого складання іспиту

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Червня 2026, 14:00 4 хв.
що буде якщо не здати нмт
Фото Pexels

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