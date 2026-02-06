Розрахунок конкурсного балу НМТ-2026: як це правильно робити

Щоб вступити до вищого навчального закладу абітурієнтам треба скласти НМТ. На основі його результатів формують рейтинги вступників, перші у рейтингах мають змогу вступити на бюджетні місця.

Тому абітурієнти шукають розрахунок конкурсного балу НМТ-2026. Їм хочеться знати, на що вони можуть розраховувати зі своїми результати. Читай у матеріалі, як розрахувати конкурсний бал НМТ-2026 та які платформи у цьому допоможуть.

Як розрахувати конкурсний бал НМТ 2026

У 2026 році при вступі до вишу на перший курс бакалавра або магістра (для медичних, фармацевтичних і ветеринарних напрямків) конкурсний бал визначають за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ). Для деяких спеціальностей також додаються результати творчого конкурсу.

Усе це враховується разом із регіональним і галузевим коефіцієнтами. Максимальний конкурсний результат — 200, і він обчислюється з точністю до 0,001.

Формула розрахунку конкурсного балу:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + (К4макс + К4)/2 + КТ) + ОУ

Формула може здатися складною та незрозумілою, але для неї є розшифровка:

П1-П4 — результати НМТ з чотирьох предметів (оцінки від 100 до 200);

ТК — оцінка за творчий конкурс (лише для спеціальностей, де він передбачений);

ОУ — додаткові бали за завершення підготовчих курсів у закладі освіти (до 10), за умови, що вступ відбувається на спеціальність із державною підтримкою;

К1-К4 — коефіцієнти ваги кожного предмета, передбачені окремо для кожної спеціальності;

КТ — коефіцієнт ваги творчого конкурсу;

К4макс — найбільше значення предметного коефіцієнта з вибіркового предмета.



Після обчислення основного конкурсного балу він множиться на: регіональний коефіцієнт (РК) — залежить від розташування закладу освіти та галузевий коефіцієнт (ГК).



Якщо після множення на коефіцієнти результат перевищує 200 — конкурсний бал все одно буде вважатися рівним 200.

Калькулятор конкурсного балу НМТ-2026

На деяких сайтах є калькулятор, який допоможе розрахувати конкурсний бал НМТ-2026. Треба лише вставити свої результати:

osvita.ua

Enter — Житомирський державний університет ім. Франка

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика.

Раніше ми розповідали, коли реєстрація на НМТ-2026.

