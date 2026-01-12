Реєстрація на НМТ-2026: коли почнеться і які документи потрібні

Якщо плануєш здобути вищу освіту і стати студентом одного з українських вишів, тобі доведеться здавати НМТ, національний мультипредметний тест, сучасний аналог ЗНО.

Коли розпочнеться реєстрація на НМТ 2026, і які документи для цього потрібні — у матеріалі.

Коли почнеться реєстрація на НМТ-2026: дати

Реєстрація для складання НМТ проходить у два етапи — основний і додатковий.

Офіційні строки поки що не оприлюднені, однак, коли почнеться реєстрації на НМТ-2026 можна передбачити, орієнтуючись на дати минулого року.

У 2025 році основна реєстрація почалася 6 березня і тривала по 3 квітня, а можливість вносити корективи в подані дані зберігалася до 8 квітня.

Додатковий етап реєстрації на НМТ тривав з 9 по 14 травня, при цьому вносити зміни до реєстраційної інформації дозволяли до 19 травня.

Май на увазі: подати документи на участь у НМТ на додатковому етапу мають право не всі вступники, а лише окремі категорії.

Право на додаткову реєстрацію мають вступники, які пропустили основний період з об’єктивних і підтверджених причин — їм необхідно подати електронну копію документа, що засвідчує ці обставини. А також вступники, яким було офіційно відмовлено в основний період.

Для реєстрації потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, заповнити у ньому усі потрібні форми, вказати предмети, які будеш здавати та назву населеного пункту, де плануєш пройти тестування, і завантажити скан- або фотокопії потрібних документів.

Документи для реєстрації на НМТ-2026

Для реєстрації на НМТ необхідно підготувати базовий пакет документів. Потрібно надати:

паспорт або інший офіційний документ, що засвідчує особу;

документ, який підтверджує здобуту освіту: для випускників 2026 року це довідка з навчального закладу, а для осіб, які завершили навчання раніше, — свідоцтво про повну загальну середню освіту;

документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП).

Усі документи потрібно відсканувати або сфотографувати з оригіналів і зберегти кожен із них окремим файлом у форматі png або jpg. Розмір одного файлу не має перевищувати 1 Мб.

Додаткові документи для реєстрації на НМТ-2026

В певних випадках до основного пакета доведеться додати ще кілька документів. Приміром, вступники, які планують складати математику, історію України, біологію, географію, фізику або хімію мовою корінного народу чи національної меншини, мають подати довідку про мову навчання.

Особи з особливими освітніми потребами, яким необхідні спеціальні умови під час проходження тестування, повинні надати медичний висновок із зазначенням його номера та дати.

Вступники, які подають документи для реєстрації на НМТ іноземною мовою, зобов’язані додати їх нотаріально засвідчений переклад українською.

