Для тебе Освіта

Реєстрація на НМТ-2026: коли почнеться і які документи потрібні

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Січня 2026, 16:00 3 хв.
коли реєстрація на нмт 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь