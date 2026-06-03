НМТ-2027: у Раді пропонують зменшити кількість предметів тесту до трьох

У Верховній Раді України зареєстрували альтернативний законопроєкт №15254-1, який пропонує суттєво змінити формат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) для абітурієнтів у 2027 році.
Автори пропонують відмовитися від урядової моделі тестування та запровадити на період дії воєнного стану збалансовану трипредметну формулу вступу.
Згідно з текстом проєкту, обов’язковими для всіх без винятку вступників мають залишитися лише два ключові предмети — українська мова та історія України, тоді як третій предмет абітурієнт зможе обрати самостійно з-поміж інших дисциплін, орієнтуючись на вимоги омріяної спеціальності.
НМТ-2027: у Раді пропонують скасувати обов’язкове складання математики
Головним нововведенням законопроєкту є виведення математики з переліку обов’язкових дисциплін НМТ та надання їй статусу предмета на вибір випускника.
Юлія Гришина, однак з авторок, пояснила, що хоча для держави і залишається пріоритетом підтримка технічних, інженерних та природничих спеціальностей, зобов’язання складати математику для вступу на будь-яку гуманітарну чи творчу професію не розв’язує проблему низької популярності точних наук, а лише штучно ускладнює умови вступу для дітей.
Замість адміністративного примусу вона закликала Міністерство освіти і науки України впроваджувати комплексні стратегічні стимули для мотивації молоді.
Серед таких кроків пропонується:
- суттєво збільшити математичний ваговий коефіцієнт під час розрахунку конкурсного бала на інженерні факультети,
- підвищити розмір стипендій для студентів технічних напрямків,
- розширити для них обсяги державного замовлення та грантового забезпечення,
- а також запустити програми професійного стажування з можливістю офіційного заробітку вже з третього чи четвертого курсів університетів.
Ця законодавча ініціатива стала відповіддю на урядовий законопроєкт №15254, який раніше вніс до парламенту Кабінет міністрів України з метою нормування умов майбутньої вступної кампанії та офіційного скасування державної підсумкової атестації (ДПА) у 2027 році.
Урядовий варіант документа передбачає збереження чотирипредметної моделі іспиту, аналогічної тій, що функціонує зараз.
Наразі обидва законопроєкти перебувають на розгляді депутатського корпусу, якому доведеться визначити остаточну концепцію проведення НМТ-2027.
Раніше ми писали, чи можна перездати НМТ на наступний рік — читай в матеріалі, чи можна повторно спробувати свої сили.
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