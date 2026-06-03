Для тебе Освіта

НМТ-2027: у Раді пропонують зменшити кількість предметів тесту до трьох

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 03 Червня 2026, 13:00 2 хв.
нмт 2027
Фото Pexels

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