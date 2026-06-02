Коли будуть результати НМТ-2026: дати оприлюднення результатів тестування

Одразу після завершення написання національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році всі учасники та учасниці хочуть якнайшвидше дізнатись свої остаточні бали зі складеного екзамену.

Коли прийдуть результати НМТ-2026: точні дати

Одразу після завершення НМТ-2026, на екранах комп’ютерів у тимчасових екзаменаційних центрах абітурієнти побачать кількість набраних ними тестових балів.

Це допоможе випускникам зорієнтуватися в успішності проходження випробування ще до офіційного оприлюднення результатів.

Однак офіційне та остаточне розміщення сертифікованих результатів НМТ-2026 відбудеться на персональних кабінетах учасників та учасниць УЦОЯО:

для випускників, які складали іспит під час основних сесій, дані завантажать до 3 липня,

а для тих, хто проходив тестування у додаткові сесії — до 29 липня 2026 року.

Після цього у кабінетах відкриється функція генерації та завантаження Інформаційної картки учасника НМТ, яка є обов’язковим документом для формування пакета вступника до університетів.

У разі, якщо абітурієнт планує вступати до закордонних освітніх закладів, він має право запросити паперовий витяг із відомостей результатів НМТ. Ця довідка скріплюється живим підписом директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та гербовою печаткою установи.

Замовити послугу можна безкоштовно через спеціальний електронний сервіс на офіційному вебсайті Центру.

Для участі у конкурсному відборі до університетів використовуватимуть результати з кожного навчального предмета, які обов’язково переводяться до загальнодержавної сертифікаційної шкали від 100 до 200 балів.

Щоб подолати встановлений поріг і отримати право на переведення, учаснику необхідно набрати щонайменше 15% від максимальної кількості тестових балів з обраного предмета, а для обов’язкових блоків з української мови та історії України діє додаткова вимога — потрібно набрати не менше 15% плюс один додатковий тестовий бал.

