Демоваріанти НМТ-2026: де пройти тестування з кожного предмета

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демоваріанти тестів НМТ з усіх предметів, які будуть безпосередньо на тесті — про це читай в матеріалі.

Демоваріанти НМТ-2026: де можна виконати тестування

Демонстраційні варіанти НМТ є такими самими, як і вступні тести, які будуть застосовані під час відбору абітурієнтів задля вступу до вишів. Вони є аналогічними за структурою, типами завдань, тривалістю виконання, а також рівнем складності завдань.

Всі демонстраційні варіанти оприлюднені на офіційному сайті УЦОЯО та доступні за посиланням.

Зауважимо, що кожен демонстраційний тест містить не лише завдання, а й правильні відповіді до них. На роботу з кожним демоваріантом з того чи іншого предмету учасникам буде відведено 60 хвилин — так само, як буде і під час самого іспиту.

Нагадаємо, що під час виконання реального тесту вступник зможе розподілити власні 120 хвилин, які будуть відведені на виконання тестів з української мови та математики у першому блоці до перерви, та історії України і предмета, який обере вступник, у межах другого блоку після перерви.

