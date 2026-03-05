Який прохідний бал НМТ-2026 з кожного предмета: мінімальні пороги

Уже почалася реєстрація на НМТ-2026, і всі абітурієнти готуються складати іспит. Однак скільки балів треба набрати та який прохідний бал НМТ-2026 — читай в нашому матеріалі.

Скільки балів НМТ-2026 треба набрати з кожного предмета

Для того, щоб отримати заповітні 100 балів і бути допущеним до вступу, абітурієнтам необхідно набрати таку мінімальну кількість тестових балів:

Українська мова: 8 балів із 45 можливих;

Історія України: 9 балів із 54;

Математика: 5 із 32;

Іноземна мова: 5 із 32;

Біологія: 7 із 46;

Українська література: 7 із 45;

Географія: 7 із 46;

Фізика та хімія: по 5 із 32.

Однак зазначимо, що високі бали з одного предмета жодним чином не компенсують провал з іншого. Якщо абітурієнт отримає, наприклад, 200 балів з мови, але набере лише 4 бали з математики, результати всього НМТ-2026 анулюються для вступу в поточному році, а випробування доведеться проходити вже у 2027-му.

Подолання мінімального порога — це лише квиток до участі в конкурсі, а не гарантія зарахування. Конкурсний бал розраховуватиметься за складною формулою з урахуванням вагових коефіцієнтів, які залежать від обраної спеціальності та регіону. У 2026 році встановлено такі орієнтири для загального конкурсного бала:

Бюджетна форма навчання: поріг становить 130 балів (крім окремих спеціальностей);

Контрактна форма навчання: від 100 балів (університети мають право підвищувати цей поріг);

Медицина, Право, Публічне управління, Міжнародні відносини: мінімальний поріг для вступу (як на бюджет, так і на контракт) становить 150 балів.

Зокрема, за досвідом минулого року, на такі популярні напрями як журналістика чи менеджмент, реальний прохідний бал на бюджет може сягати 175–185 балів, тоді як на природничі науки часто достатньо набрати трохи більше ніж 130.

Попри складні умови навчання та постійні енергетичні виклики, Міністерство освіти і науки відмовилося від ідеї зниження прохідних балів. Заступниця міністра Надія Кузьмичова підкреслила, що НМТ має забезпечувати справедливий відбір.

Зниження планки вимог лише створить ілюзію доступності, проте в майбутньому призведе до низької успішності студентів та їхнього відрахування через академічну непідготовленість. Держава зосереджується на компенсації освітніх втрат, а не на спрощенні критеріїв оцінювання.

Попередні результати у тестових балах учасники дізнаються миттєво після завершення тестування. Офіційні ж результати з’являться в персональних кабінетах після опрацювання всіх даних УЦОЯО.

Раніше ми писали, де пройти демоваріанти НМТ-2026 з кожного предмета — читай в матеріалі, де подивитися, за яким принципом буде проходити НМТ та наскільки складним буде іспит.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!