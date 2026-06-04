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Що треба брати з собою на НМТ 2026: жодних зайвих речей

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Червня 2026, 15:30 2 хв.
що треба брати з собою на нмт
Фото Pexels

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