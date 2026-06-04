Що треба брати з собою на НМТ 2026: жодних зайвих речей

Тестування після закінчення школи — важливий та стресовий період для всіх українських випускників. Через повномасштабне вторгнення звичний формат ЗНО змінили на Національний мультитест, аби в наявних умовах спростити процес іспитів.
Однак усім, хто складає НМТ 2025, варто знати, які речі треба брати із собою на іспит, а які — залишити вдома, щоб не вплинути на свої результати тестування.
Що потрібно брати з собою на НМТ пояснили в УЦОЯО. Розповідаємо далі деталі.
Що треба мати з собою на НМТ
- сертифікат учасника НМТ;
- паспорт або інший документ, що засвідчує особу (закордонний паспорт, цифровий документ в Дія);
- запрошення-перепустку;
- пляшку з питною водою без етикетки;
- дві чорні чи капілярні ручки;
- перекус — за бажанням.
Де взяти запрошення-перепустку на НМТ
Не пізніше як за десять днів до проведення основної сесії складання НМТ, в персональних кабінетах УЦОЯО випускники можуть знайти запрошення на НМТ у вкладці Місце проведення.
Зареєстрований учасник НМТ має завантажити запрошення та роздрукувати його. У запрошенні буде вказано місце, дату та час проведення тестування. Ті, хто складають екзамен за кордоном, мають орієнтуватись на місцевий час.
Що потрібно пред’явити у пункті тестування
Допуск до тимчасового екзаменаційного центру починається за 30 хвилин та закінчується за десять хвилин до старту тестування. При вході до ТЕЦ потрібно показати такі документи:
- документ, що посвідчує особу,
- запрошення-перепустку.
З собою потрібно брати саме оригінали документів, які засвідчують особу. З копіями документів до тестування не допустять.
Що не можна брати з собою на НМТ
- будь-які ґаджети (телефон, планшет, навушники);
- підручники;
- фотоапарат;
- калькулятор;
- чисті аркуші та зошити для чернетки.
Чернетки учасникам НМТ видадуть уже в класі, де проходитиме тестування.
Переймаєшся за результати? Чекати не довго. Читай, коли будуть результати НМТ-2026 та де їх шукати вступникам.
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