Що треба брати з собою на НМТ 2026: жодних зайвих речей

Тестування після закінчення школи — важливий та стресовий період для всіх українських випускників. Через повномасштабне вторгнення звичний формат ЗНО змінили на Національний мультитест, аби в наявних умовах спростити процес іспитів.

Однак усім, хто складає НМТ 2025, варто знати, які речі треба брати із собою на іспит, а які — залишити вдома, щоб не вплинути на свої результати тестування.

Що потрібно брати з собою на НМТ пояснили в УЦОЯО. Розповідаємо далі деталі.

Що треба мати з собою на НМТ

сертифікат учасника НМТ;

паспорт або інший документ, що засвідчує особу (закордонний паспорт, цифровий документ в Дія);

запрошення-перепустку;

пляшку з питною водою без етикетки;

дві чорні чи капілярні ручки;

перекус — за бажанням.

Де взяти запрошення-перепустку на НМТ

Не пізніше як за десять днів до проведення основної сесії складання НМТ, в персональних кабінетах УЦОЯО випускники можуть знайти запрошення на НМТ у вкладці Місце проведення.

Зареєстрований учасник НМТ має завантажити запрошення та роздрукувати його. У запрошенні буде вказано місце, дату та час проведення тестування. Ті, хто складають екзамен за кордоном, мають орієнтуватись на місцевий час.

Що потрібно пред’явити у пункті тестування

Допуск до тимчасового екзаменаційного центру починається за 30 хвилин та закінчується за десять хвилин до старту тестування. При вході до ТЕЦ потрібно показати такі документи:

документ, що посвідчує особу,

запрошення-перепустку.

З собою потрібно брати саме оригінали документів, які засвідчують особу. З копіями документів до тестування не допустять.

Що не можна брати з собою на НМТ

будь-які ґаджети (телефон, планшет, навушники);

підручники;

фотоапарат;

калькулятор;

чисті аркуші та зошити для чернетки.

Чернетки учасникам НМТ видадуть уже в класі, де проходитиме тестування.

Переймаєшся за результати? Чекати не довго. Читай, коли будуть результати НМТ-2026 та де їх шукати вступникам.

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