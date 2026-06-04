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Что нужно брать с собой на НМТ 2026: никаких лишних вещей

Виктория Мельник, журналист сайта 04 июня 2026, 15:30 2 мин.
что нужно брать с собой на нмт
Фото Pexels

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