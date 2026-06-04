Что нужно брать с собой на НМТ 2026: никаких лишних вещей

Тестирование после окончания школы — важный и стрессовый период для всех украинских выпускников. Из-за полномасштабного вторжения привычный формат ВНО сменили на Национальный мультитест, чтобы в сложившихся условиях упростить процесс экзаменов.

Однако всем, кто сдает НМТ 2026, следует знать, какие вещи нужно брать с собой на экзамен, а какие — оставить дома, чтобы не повлиять на свои результаты тестирования.

Что нужно брать с собой на НМТ, объяснили в УЦОКО. Рассказываем дальше детали.

Что нужно иметь с собой на НМТ

сертификат учасника НМТ;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт, цифровой документ в Дія);

приглашение-пропуск;

бутылку с питьевой водой без этикетки;

две черные или капиллярные ручки;

перекус – по желанию.

Где взять приглашение-пропуск на НМТ

Не позднее чем за десять дней до проведения основной сессии составления НМТ, в персональных кабинетах УЦОКО выпускники могут найти приглашение на НМТ во вкладке Место проведения.

Зарегистрированный участник НМТ должен загрузить приглашение и распечатать его. В приглашении будет указано место, дату и время проведения тестирования. Те, кто сдают экзамен за границей, должны ориентироваться на местное время.

Что нужно предъявить в пункте тестирования

Допуск во временный экзаменационный центр начинается за 30 минут и заканчивается за десять минут до старта тестирования. При входе в ТЭЦ необходимо показать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

приглашение-пропуск.

С собой нужно брать именно оригиналы документов, удостоверяющих личность. С копиями документов к тестированию не допустят.

Что нельзя брать с собой на НМТ

любые гаджеты (телефон, планшет, наушники);

учебники;

фотоаппарат;

калькулятор;

чистые листы и тетради для черновика.

Черновики участникам НМТ выдадут уже в классе, где будет проходить тестирование.

Переживаешь за результаты? Ждать не долго. Читай, когда будут результаты НМТ-2026 и где их искать поступающим.

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