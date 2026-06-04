Что нужно брать с собой на НМТ 2026: никаких лишних вещей

Тестирование после окончания школы — важный и стрессовый период для всех украинских выпускников. Из-за полномасштабного вторжения привычный формат ВНО сменили на Национальный мультитест, чтобы в сложившихся условиях упростить процесс экзаменов.
Однако всем, кто сдает НМТ 2026, следует знать, какие вещи нужно брать с собой на экзамен, а какие — оставить дома, чтобы не повлиять на свои результаты тестирования.
Что нужно брать с собой на НМТ, объяснили в УЦОКО. Рассказываем дальше детали.
Что нужно иметь с собой на НМТ
- сертификат учасника НМТ;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт, цифровой документ в Дія);
- приглашение-пропуск;
- бутылку с питьевой водой без этикетки;
- две черные или капиллярные ручки;
- перекус – по желанию.
Где взять приглашение-пропуск на НМТ
Не позднее чем за десять дней до проведения основной сессии составления НМТ, в персональных кабинетах УЦОКО выпускники могут найти приглашение на НМТ во вкладке Место проведения.
Зарегистрированный участник НМТ должен загрузить приглашение и распечатать его. В приглашении будет указано место, дату и время проведения тестирования. Те, кто сдают экзамен за границей, должны ориентироваться на местное время.
Что нужно предъявить в пункте тестирования
Допуск во временный экзаменационный центр начинается за 30 минут и заканчивается за десять минут до старта тестирования. При входе в ТЭЦ необходимо показать следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- приглашение-пропуск.
С собой нужно брать именно оригиналы документов, удостоверяющих личность. С копиями документов к тестированию не допустят.
Что нельзя брать с собой на НМТ
- любые гаджеты (телефон, планшет, наушники);
- учебники;
- фотоаппарат;
- калькулятор;
- чистые листы и тетради для черновика.
Черновики участникам НМТ выдадут уже в классе, где будет проходить тестирование.
Переживаешь за результаты? Ждать не долго. Читай, когда будут результаты НМТ-2026 и где их искать поступающим.
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