Расчет конкурсного балла НМТ-2026: как это правильно делать

Чтобы поступить в высшее учебное заведение абитуриентам нужно сдать НМТ. На основе его результатов формируют рейтинги поступающих, первые в рейтингах могут поступить на бюджетные места.

Потому абитуриенты ищут расчет конкурсного балла НМТ-2026. Им хочется знать, на что они могут рассчитывать со своими результатами. Читай в материале, как рассчитать конкурсный бал НМТ-2026 и какие платформы в этом помогут.

Как рассчитать конкурсный бал НМТ 2026

В 2026 году при поступлении в вуз на первый курс бакалавра или магистра (для медицинских, фармацевтических и ветеринарных направлений) конкурсный балл определяют по результатам национального мультипредметного теста (НМТ). Для некоторых специальностей также прилагаются результаты творческого конкурса.

Все это учитывается совместно с региональным и отраслевым коэффициентами. Максимальный конкурсный результат — 200, и он исчисляется с точностью до 0,001.

Формула расчета конкурсного балла:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + (К4макс + К4)/2 + КТ) + ОУ

Формула может показаться сложной и непонятной, но для нее расшифровка:

П1-П4 — результаты НМТ по четырем предметам (оценки от 100 до 200);

ТК — оценка за творческий конкурс (только для специальностей, где он предусмотрен);

ОУ — дополнительные баллы за завершение подготовительных курсов в учебном заведении (до 10), при условии, что поступление происходит на специальность с государственной поддержкой;

К1-К4 — коэффициенты веса каждого предмета, предусмотренные отдельно для каждой специальности;

КТ — коэффициент веса творческого конкурса;

К4макс — наибольшее значение предметного коэффициента по выборочному предмету.

После вычисления основного конкурсного балла он умножается на региональный коэффициент (РК) — зависит от расположения учебного заведения и отраслевой коэффициент (ГК).

Если после умножения на коэффициенты результат превышает 200 — конкурсный результат все равно будет считаться равным 200.

Калькулятор конкурсного балла НМТ-2026

На некоторых сайтах есть калькулятор, который поможет рассчитать конкурсный балл НМТ-2026. Надо только вставить свои баллы:

osvita.ua

Enter — Житомирский государственный университет им. Франко

Международный классический университет имени Пилипа Орлика.

Ранее мы рассказывали, когда регистрация на НМТ-2026.

