Регистрация на НМТ-2026: когда начнется и какие документы нужны

Если ты планируешь получить высшее образование и стать студентом одного из украинских вузов, тебе придётся сдавать НМТ — национальный мультипредметный тест, современный аналог ВНО.

Когда начнётся регистрация на НМТ 2026 и какие документы для этого нужны — в материале.

Когда начнётся регистрация на НМТ-2026: даты

Регистрация для сдачи НМТ проходит в два этапа — основной и дополнительный. Официальные сроки пока не обнародованы, однако когда начнётся регистрация на НМТ-2026, можно предположить, ориентируясь на даты прошлого года. В 2025 году основная регистрация началась 6 марта и продолжалась по 3 апреля, а возможность вносить корректировки в поданные данные сохранялась до 8 апреля.

Дополнительный этап регистрации на НМТ проходил с 9 по 14 мая, при этом вносить изменения в регистрационную информацию разрешалось до 19 мая.

Имей в виду: подать документы для участия в НМТ на дополнительном этапе имеют право не все поступающие, а только отдельные категории.

Право на дополнительную регистрацию имеют поступающие, которые пропустили основной период по объективным и подтверждённым причинам — им необходимо подать электронную копию документа, подтверждающего эти обстоятельства. А также поступающие, которым было официально отказано в основной период.

Для регистрации необходимо создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования, заполнить в нём все необходимые формы, указать предметы, которые будешь сдавать, и название населённого пункта, где планируешь пройти тестирование, а также загрузить скан- или фотокопии необходимых документов.

Документы для регистрации на НМТ-2026

Для регистрации на НМТ необходимо подготовить базовый пакет документов. Нужно предоставить:

паспорт или другой официальный документ, удостоверяющий личность;

справку из учебного заведения о получении образования, а для лиц, завершивших обучение ранее, — свидетельство о полном общем среднем образовании;

документ с регистрационным номером учётной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Все необходимо отсканировать или сфотографировать с оригиналов и сохранить каждый из них отдельным файлом в формате png или jpg. Размер одного файла не должен превышать 1 МБ.

Дополнительные документы для регистрации на НМТ-2026

В определённых случаях к основному пакету придётся добавить ещё несколько справок. Например, поступающие, которые планируют сдавать математику, историю Украины, биологию, географию, физику или химию на языке коренного народа или национального меньшинства, должны подать справку о языке обучения.

Лица с особыми образовательными потребностями, которым необходимы специальные условия во время прохождения тестирования, должны предоставить медицинское заключение с указанием его номера и даты.

Абитуриенты, которые подают документі на НМТ на иностранном языке, обязаны добавить их нотариально заверенный перевод на украинский язык.

