В каком формате проведут НМТ-2026 — МОН приняло ключевое решение

Национальный мультипредметный тест для абитуриентов в 2026 году снова пройдет в однодневном формате. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

В МОН отмечают, что именно такой формат показал наилучшую результативность с момента его внедрения в первые годы полномасштабной войны.

По словам должностного лица, однодневный подход позволяет обеспечить одинаковые условия для всех выпускников, включая тех, кто проходит тестирование за пределами страны.

В министерстве также подчеркнули, что решение приняли после консультаций с народными депутатами, омбудсменами и родительским сообществом, которые присоединились к обсуждению законопроекта №13650.

Документ должен определить, как будет проходить государственная итоговая аттестация и вступительная кампания в 2026 году.

— Вопрос решали в дискуссии с народными депутатами, которые в ближайшее время должны принять законопроект №13650, который определит особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2026 году. Мы дискутировали с омбудсменами, с родителями и определили, что формат проведения НМТ в 2026 году менять не будем, — сказал Трофименко.

В МОН добавляют, что продолжат работать над техническими усовершенствованиями тестирования, но сама модель проведения экзамена останется неизменной.

Также важно не откладывать подготовку и начинать заниматься заранее, чтобы получить хороший результат. А подробнее о нововведениях, которые ожидают выпускников школ на НМТ и какие обязательные предметы нужно сдавать, мы рассказывали ранее.

