Сколько дней утка сидит на яйцах до появления птенцов: что нужно знать хозяевам

Появление на свет утёнка — это природное чудо, которым управляет чёткая биологическая программа. А момент, когда птица садится на гнездо, становится началом важного отсчёта.

Сколько дней утка высиживает утят? Единого ответа для разных пород птиц нет, а правила диктует не только генетика, но и внешние обстоятельства.

Сколько дней сидит утка на яйцах и какие условия ей нужны

В среднем большинство уток высиживают птенцов за четыре недели.

Однако этот график не является постоянным, и на него влияет множество факторов. Каких именно?

Природа дала птицам уникальные механизмы управления инкубацией. Согласно исследованиям учёных, развитие эмбриона требует ювелирной точности: идеальными считаются показатели в 37,5 градуса тепла при влажности от 55% до 60%. Любое отклонение уже меняет сроки.

Вот пять фундаментальных причин, почему утята могут запоздать или поторопиться:

Порода. Это главный фактор. Обыкновенная кряква или пекинская утка сидят на яйцах стандартные четыре недели, тогда как более экзотические виды имеют свой уникальный ритм.

Это главный фактор. Обыкновенная кряква или пекинская утка сидят на яйцах стандартные четыре недели, тогда как более экзотические виды имеют свой уникальный ритм. Температура в птичнике. Если наседка вынуждена часто отлучаться из-за тревоги, а вокруг прохладно, яйца остывают. Это замедляет созревание зародышей на сутки-двое. Сухой воздух (ниже 50% влажности) тоже опасен — он делает скорлупу слишком прочной, мешая малышу пробиться наружу.

Если наседка вынуждена часто отлучаться из-за тревоги, а вокруг прохладно, яйца остывают. Это замедляет созревание зародышей на сутки-двое. Сухой воздух (ниже 50% влажности) тоже опасен — он делает скорлупу слишком прочной, мешая малышу пробиться наружу. Равномерный прогрев. Даже в состоянии покоя птица регулярно перекатывает кладку под собой. Если она находится в стрессе и забывает это делать, развитие утят задерживается.

Даже в состоянии покоя птица регулярно перекатывает кладку под собой. Если она находится в стрессе и забывает это делать, развитие утят задерживается. Здоровье матери. Физически истощённая наседка, которой не хватает витаминов, чаще встаёт с гнезда, чтобы найти корм, а это нарушает тепловой баланс в гнезде.

Физически истощённая наседка, которой не хватает витаминов, чаще встаёт с гнезда, чтобы найти корм, а это нарушает тепловой баланс в гнезде. Объём кладки. Оптимальное количество — от 8 до 15 штук. Когда яиц слишком много, утка физически не способна полностью накрыть их своим телом, из-за чего края могут оставаться холодными.

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Сколько сидит утка на яйцах и какие есть периоды высиживания

Высиживание птенцов можно разделить на несколько важных этапов.

Сначала птица строит уютное гнёздышко, выстилая его соломой и собственным пухом, выщипанным с груди. Она постоянно крутится, примеряясь к будущей миссии. На это уходит 1–2 дня.

Далее примерно 20 дней утка почти всё время сидит на яйцах, покидая гнездо лишь на 10–15 минут для быстрого перекуса и гигиены. Она каждый час переворачивает будущее потомство.

С 21-го дня начинается этап завершения выведения утят. Эмбрионы сформированы. Птица становится чрезвычайно чувствительной к звукам. Из-под скорлупы она уже слышит первые сигналы. В это время тревожить гнездо строго запрещено.

И наконец утята разрушают скорлупу яиц особым временным наростом на клюве — яичным зубом. Этот период длится от половины до целых суток. Ещё один день утка держит их под крылом, пока малыши полностью не обсохнут.

Сколько сидят на яйцах разные породы уток

Каждая порода уток имеет свой собственный срок высиживания утят. Вот сколько времени они сидят на яйцах и чем отличаются:

Пекинская утка (26–28 суток): это заботливые птицы, но им нужна абсолютная тишина.

это заботливые птицы, но им нужна абсолютная тишина. Мускусная утка / индоутка (33–35 суток): они сидят на гнезде дольше всех.

они сидят на гнезде дольше всех. Кряква / дикая утка (27–28 суток): крайне чувствительны к посторонним — из-за сильного испуга могут просто бросить кладку.

крайне чувствительны к посторонним — из-за сильного испуга могут просто бросить кладку. Каюга (27–29 суток): спокойные птицы с умеренно развитым материнским инстинктом.

спокойные птицы с умеренно развитым материнским инстинктом. Индийский бегун (28 суток): обычно очень плохо сидят на гнёздах, поэтому их яйца хозяева чаще всего доверяют инкубаторам.

Поэтому, чтобы утка могла спокойно сидеть на яйцах, хозяин должен обеспечить ей относительную тишину, поставить воду и корм поближе к гнезду и защитить от сквозняков и хищников.

А если в твоём хозяйстве есть и куры, поинтересуйся, чем можно кормить цыплят, которые только что появились на свет.

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