Стиль жизни Садоводство и огород

Сколько дней утка сидит на яйцах до появления птенцов: что нужно знать хозяевам

Ольга Петухова, редактор сайта 04 июня 2026, 19:00 4 мин.
сколько дней утка сидит на яйцах
Фото Pexels

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