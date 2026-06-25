Для тебя

Сколько дней курица сидит на яйцах и как ухаживать за наседкой

Ольга Петухова, редактор сайта 25 июня 2026, 19:00 3 мин.
сколько квочка сидит на яйцах
Фото Pexels

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