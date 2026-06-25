Сколько дней курица сидит на яйцах и как ухаживать за наседкой

Высиживание наседкой цыплят — это природное чудо, в котором каждый день имеет значение.

Если ты хочешь узнать о нём больше, расскажем, сколько курица сидит на яйцах и как правильно ухаживать за птицей.

Сколько недель сидит курица на яйцах

В среднем курица сидит на яйцах 21 день (три недели). Однако природа не всегда работает как часы, поэтому первые цыплята могут вылупиться уже на 19–20 сутки, а запоздавшие малыши появляются на 22–23 день.

Продолжительность этого периода напрямую зависит от различных факторов. Например, в жаркие летние дни яйца прогреваются быстрее, поэтому цыплята могут появиться раньше. Весной или в прохладном курятнике процесс может затянуться на 1–2 дня.

Молодые или слишком непоседливые курицы, которые часто встают с гнезда, охлаждают кладку, а это замедляет развитие птенцов.

Есть и такой нюанс: крупные яйца с толстой скорлупой прогреваются дольше, чем средние или мелкие.

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Правила ухода за наседкой, которая сидит на яйцах

Чтобы получить здоровых цыплят, обеспечь птице максимальный комфорт и спокойствие.

Гнездо должно находиться в затемнённом углу, куда не имеют доступа другие куры, петух или хищники. Идеальный размер — примерно 40х40 см. На дно постели толстый слой чистой, сухой соломы или сена, сделай небольшое углубление, чтобы яйца не выкатывались.

Рядом с гнездом (на расстоянии 1–1,5 метра) всегда должны стоять свежая вода и кормушка. Кормить наседку лучше сухой пищей: цельным зерном (кукуруза, пшеница), которое долго переваривается и даёт энергию. Влажных мешанок лучше избегать, чтобы не спровоцировать расстройство пищеварения.

Курица должна вставать ежедневно на 15–20 минут, чтобы поесть, попить, размять лапы и опорожнить кишечник. Если она отказывается выходить (такое бывает из-за материнского инстинкта), осторожно сними её с гнезда сам(-а). Пока она гуляет, яйца не замёрзнут — кратковременное охлаждение даже полезно для газообмена.

Поставь неподалёку ёмкость со смесью золы и песка. Это поможет курице защититься от пухоедов и клещей, которые могут досаждать ей во время сидения на гнезде.

На 19–20 день, когда начинается наклёв и будет слышен писк, тревожить курицу категорически запрещено. Она становится агрессивной и может случайно задавить цыплят.

Первых обсохших малышей можно осторожно забирать в тёплое место, чтобы наседка не бросила остальные яйца, а после завершения вывода — вернуть весь молодняк маме.

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