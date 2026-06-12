Чем обработать курятник от блох, вшей и клещей: проверенные советы для спасения птицы

Если в курятнике появились паразиты — готовься к тотальной дезинфекции помещения и кур, ведь блохи и вши — это не прямая угроза жизни птиц.

Куриные вши (пухоеды), блохи и красные клещи высасывают кровь, переносят инфекции, из-за чего куры лысеют, перестают нестись и могут погибнуть от анемии.

Но просто опрыскать углы чем-то из магазина и таким образом победить проблему не сработает. Нужен чёткий план действий, чем обработать курятник от куриных блох.

Чем обработать курятник от блох, вшей и клещей: уборка

Эктопаразиты и их яйца прячутся в щелях, подстилке и на насестах кур. Первое, что ты должен сделать, — полностью выселить кур из помещения на время обработки.

Далее выгреби всю подстилку, солому и помёт. Всё это мусор нужно вывезти как можно дальше от курятника или сжечь, поскольку клещи могут жить без пищи месяцами.

Стены и насесты нужно тщательно вымыть горячей водой с добавлением кальцинированной соды.

Читать по теме Сколько дней утка сидит на яйцах до появления птенцов: что нужно знать хозяевам Сколько дней утка сидит на кладке и когда появляются птенцы.

Чем дезинфицировать курятник от вредителей: выбор препаратов

Для борьбы с вредителями нужны специализированные ветеринарные инсектициды. Забудь о народных методах вроде чистого керосина — они токсичны для кур.

Химические препараты: используй растворы на основе дельтаметрина или циперметрина (например, Бутокс или Неостомазан). Разводи их по инструкции (обычно 1 ампула на 1–2 литра воды) и тщательно опрыскивай из пульверизатора все стены, потолок, гнёзда и каждую щель.

используй растворы на основе дельтаметрина или циперметрина (например, Бутокс или Неостомазан). Разводи их по инструкции (обычно 1 ампула на 1–2 литра воды) и тщательно опрыскивай из пульверизатора все стены, потолок, гнёзда и каждую щель. Газовая атака (серные шашки): эффективный, но радикальный метод. Шашку поджигают в герметично закрытом курятнике на 2–3 часа. Но серный дым токсичен, поэтому после этого птичник нужно проветривать минимум 48 часов до полного исчезновения запаха.

Чем обработать курятник от клещей и блох

После химической обработки дождись, пока курятник станет сухим, и обязательно сделай побелку стен и потолка свежегашёной известью. Известь — это природный антисептик, который уничтожает остатки личинок и закрывает мелкие щели, где любят прятаться клещи.

Пока курятник сохнет, осмотри кур. Если на них есть паразиты, обработай каждую птицу инсектицидной пудрой (например, на основе пиретрума) или каплями на холку (строго соблюдай дозировку для птицы!).

В уже чистое помещение насыпь свежие опилки и поставь курам зольно-песочные ванны. Для них смешай сухой песок, древесную золу и немного кормовой серы в равных пропорциях.

Купаясь в такой смеси, куры сами будут очищать своё оперение от блох и вшей.

Повтори обработку курятника химикатами через 10–14 дней, чтобы уничтожить новых паразитов, которые успеют вылупиться из яиц.

А если у тебя есть ещё одна проблема с птицами: скворцы портят урожай черешни, узнай, как отпугнуть от дерева непрошеных гостей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!