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Чим обробити курник від бліх, вошей і кліщів: перевірені поради для порятунку птиці

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Червня 2026, 18:00 3 хв.
чим обробити курник від бліх
Фото Pexels

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