Чим обробити курник від бліх, вошей і кліщів: перевірені поради для порятунку птиці

Якщо в курнику з’явилися паразити — готуйся до тотальної дезінфекції приміщення і курей, адже блохи та воші — не пряма загроза життю птахів.

Курячі воші (пухоїди), блохи та червоні кліщі висмоктують кров, переносять інфекції, через що кури лисіють, перестають нестися і можуть загинути від анемії.

Але обприскати кути чимось із магазину і так перемогти проблему — не спрацює. Потрібен чіткий план дій, чим обробити курник від курячих бліх.

Чим обробити курник від бліх, вошей і кліщів: прибирання

Ектопаразити та їхні яйця ховаються в щілинах, підстилці та на сідалах курей. Перше, що ти маєш зробити, — повністю виселити курей із приміщення на час обробки.

Далі вигребти усю підстилку, солому та послід. Усе це сміття потрібно вивезти якнайдалі від курника або спалити, оскільки кліщі можуть жити без їжі місяцями.

Стіни та сідала потрібно ретельно вимити гарячою водою з додаванням кальцинованої соди.

Чим дезинфікувати курник від шкідників: вибір препаратів

Для боротьби зі шкідниками потрібні спеціалізовані ветеринарні інсектициди. Забудь про народні методи на кшталт чистого гасу — вони токсичні для курей.

Хімічні препарати: Використовуй розчини на основі дельтаметрину або циперметрину (наприклад, Бутокс або Неостомазан). Розводь їх за інструкцією (зазвичай 1 ампула на 1–2 літри води) і ретельно обприскуй з пульверизатора всі стіни, стелю, гнізда та кожну щілину.

Газова атака (сірчані шашки): Ефективний, але радикальний метод. Шашку підпалюють у герметично зачиненому курнику на 2–3 години. Але дим сірки токсичний, тому після цього пташник треба провітрювати мінімум 48 годин, до повного зникнення запаху.

Чим обробити курник від кліщів та бліх

Після хімічної обробки дочекайся, щоб курник став сухим, обов’язково зроби побілку стін й стелі свіжогашеним вапном. Вапно — це природний антисептик, який випалює залишки личинок і закриває дрібні щілини, де полюбляють ховатися кліщі.

Поки курник сохне, оглянь курей. Якщо на них є паразити, оброби кожну пташку інсектицидною пудрою (наприклад, на основі піретруму) або краплями на холку (ретельно вивчай дозування для птиці!).

Уже в чисте приміщення засип свіжу тирсу і постав курям зольно-пісочні ванни. Для них змішай сухий пісок, деревну золу та трохи кормової сірки в рівних пропорціях.

Купаючись у такій суміші, кури самі будуть очищати своє пір’я від бліх та вошей.

Повтори обробку хімікатами курника через 10–14 днів, щоб знищити нових паразитів, які встигнуть вилупитися з яєць.

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