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Скільки днів качка сидить на яйцях до появи пташенят: що потрібно знати господарям

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Червня 2026, 19:00 4 хв.
скільки днів качка сидить на яйцях
Фото Pexels

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