День ангела Віталія 2026: коли відзначають та як привітати

У церковному календарі існує багато дат, які присвячені дням ангелів різних імен. Читай у матеріалі, коли День ангела Віталія. Його відзначають шість разів на рік.

Коли День ангела Віталія 2026: дати за новим церковним календарем

День ангела Віталія відзначають шість разів на рік. Головні дати:

11 січня (24 січня за старим стилем);

25 січня (7 лютого за старим стилем);

22 квітня (5 травня за старим стилем);

28 квітня (11 травня за старим стилем);

23 липня (5 серпня за старим стилем);

24 вересня (7 жовтня за старим стилем).

Що означає ім’я Віталій

Віталій — ім’я, яке прийшло до нас із часів стародавнього Риму. У перекладі воно означає “життєвий, життєздатний”.

За спостереженнями багатьох, люди з цим ім’ям старанні, сором’язливі, слухняні та ласкаві. Але за таким м’яким характером часто ховається сильна особистість. Тому вони стають лідерами серед однолітків. Віталії люблять бути в центрі уваги часто вони є організатором різних подій. Власники цього імені доброзичливі й добродушні, не здатні заподіяти іншій людині шкоду.

Привітання з Днем ангела Віталія

Віталію, з Днем твого ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом. Бажаю тобі сили, наснаги, щастя та добробуту. Нехай у житті буде більше добрих людей і щасливих днів!

Зі святом тебе, Віталію — нехай серце твоє співає, а душа радіє! Ангел-охоронець хай оберігає тебе у кожному кроці. Бажаю натхнення, любові й незламної віри в себе. Нехай у житті завжди буде більше “можу”, ніж “не можу”!

Віталію, твій ангел сьогодні святкує разом із тобою! Нехай він щодня приносить мир, тепло й добро у твоє серце. Будь сильним, сміливим і добрим — як справжній лицар світла. І нехай удача ходить поруч, немов вірний друг!

З Днем ангела, дорогий Віталію! Нехай кожен твій день буде як подарунок — несподіваний і приємний. Хай вітер змін завжди дме в сприятливий бік, а зорі підказують шлях.

Віталію, вітаю тебе зі святом душі! Нехай твій ангел дарує тобі віру, спокій і радість щодня. Хай твоє серце світиться теплом, а усмішка змінює світ довкола.

