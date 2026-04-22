День ангела Виталия 2026: когда отмечают и как поздравить

В церковном календаре существует много дат, посвященных дням ангелов разных имен. Читай в материале, когда День ангела Виталия. Его отмечают шесть раз в год.

Когда День ангела Виталия 2026: даты по новому церковному календарю

День ангела Виталия отмечают шесть раз в год. Главные даты:

11 января (24 января по старому стилю);

25 января (7 февраля по старому стилю);

22 апреля (5 мая по старому стилю);

28 апреля (11 мая по старому стилю);

23 июля (5 августа по старому стилю);

24 сентября (7 октября по старому стилю).

Что означает имя Виталий

Виталий — имя, пришедшее к нам со времен древнего Рима. В переводе оно означает “жизненный, жизнеспособный”.

По наблюдениям многих, люди с этим именем старательные, застенчивые, послушные и ласковые. Но за таким мягким характером часто скрывается сильная личность. Поэтому они становятся лидерами среди сверстников. Виталии любят быть в центре внимания, часто они являются организатором различных событий. Владельцы этого имени доброжелательны и добродушны, не способны причинить другому человеку вред.

Поздравление с Днем ангела Виталия

Виталий, с Днем твоего ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда держит тебя под своим крылом. Желаю тебе сил, счастья и благополучия. Пусть в жизни будет больше добрых людей и счастливых дней!

***

С праздником тебя, Виталий, пусть сердце твое поет, а душа радуется! Ангел-хранитель пусть оберегает тебя в каждом шаге. Желаю вдохновения, любви и несокрушимой веры в себя. Пусть в жизни всегда будет больше “могу”, чем “не могу”!

***

Виталий, твой ангел сегодня празднует вместе с тобой! Пусть он каждый день приносит мир, тепло и добро в сердце твое. Будь сильным, смелым и добрым — как настоящий рыцарь света. И пусть удача ходит рядом, словно верный друг!

***

С Днем ангела, дорогой Виталий! Пусть каждый твой день будет как подарок — неожиданный и приятный. Пусть ветер перемен всегда дует в благоприятную сторону, а звезды подсказывают путь.

***

Виталий, поздравляю тебя с праздником души! Пусть твой ангел дарует тебе веру, покой и радость каждый день. Пусть твое сердце светится теплом, а улыбка изменяет окружающий мир.

