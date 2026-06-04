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Когда святят веночки в 2026 году: символика и дата праздника Божьего Тела

Леся Манзюк, редактор сайта 04 июня 2026, 14:00 3 мин.
когда святят веночки
Фото Unsplash

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