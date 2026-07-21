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День Казанской иконы Божией Матери 2026: история, обычаи и поздравления в прозе

Анна Голишевская, редактор сайта 21 июля 2026, 09:51 5 мин.
День Казанской иконы Божией Матери
Фото Unsplash

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