День Казанской иконы Божией Матери 2026: история, обычаи и поздравления в прозе

Церковь чтит Чудотворную Казанскую икону Божией Матери несколько раз в году — 21 июля (по старому стилю) или 8 июля (по новому), а также 4 ноября. В чем особенность этой иконы и как отмечают этот праздник? Читай историю, обычаи и поздравления на день Казанской иконы Божьей Матери 2026 — в материале.

День иконы Божией Казанской Матери 2026

Дева Мария и ее образ в христианстве считается одним из самых почитаемых.

Именно поэтому несколько раз в году церковь отмечает праздник, который посвящен Казанской иконе Божией Матери.

Именно этот образ очень известен в народе и пользуется искренней любовью христиан. Не зря ей приписывали много исцелений и чудес.

День Казанской Божьей Матери: история иконы

Считают, что икону впервые увидели 444 года назад. Согласно рассказам, тогда в Казани был сильный пожар, из-за которого уничтожилось множество домов.

В тот момент Божья Матерь три раза явилась маленькой девочке, дочери купца. Образ рассказал ей о своей иконе, которая стояла в пепелище сгоревшего дома.

В тот день девочке никто не поверил. Но после того, как образ Матери являлся раз за разом, мама девочки пошла в сгоревший дом.

В нем нашли большую красивую икону, которая уцелела.

С того дня иконе приписывают множество чудес. Некоторые люди говорят, что образ на иконе исцелял больных и возвращал зрение тем, кто ничего не видел.

Несмотря на то, что икона была найдена в российском городе Казань, многие верующие продолжают чествовать ее и молиться к Казанской Божьей матери. В то же время некоторые верующие перестали возлагать надежду на российских святых и ищут утешения в более близких символах.

Молитва Казанской Божьей Матери: о чем она

Сегодня у образа этой иконы люди просят здоровья и исцеления от тяжелых болезней. Молитвы также касаются добра и радости.

Казанскую икону Божией Матери считают покровительницей всех женщин.

Именно поэтому беременные просят у нее легких родов, а незамужние — семью.

Традиции и запреты в день Казанской иконы Божией Матери

Сегодня верующие посещают богослужение и читают молитву Божией Матери.

Многие пропалывают огороды, если нет дождя.

Также в этот день люди готовят погреба к хранению овощей.

Если отмечаешь свадьбу в эту дату — тогда брак будет очень крепким.

Вместе с тем в этот день нельзя стирать одежду белого цвета, вышивать, делать работу по дому, сильно плакать.

Нельзя купаться в водоемах.

В этот день женщины шли к березовой роще и искали листья, покрытые инеем. Такой лист срывали, и смотрели будто в зеркало. После этого лицо должно стать красивее и младше.

Сильная молитва Казанской Божьей Матери

“О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление!

Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия.

О, Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая!

Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша.

Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение.

Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием:

помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь”.

Поздравления с Днем иконы Казанской Матери

В праздник Казанской иконы Божией Матери я желаю тебе и твоей семье самого главного — мирного неба над головой! Пусть в твой дом всегда идут мир, благополучие, здоровье, достаток, добрые помыслы и светлые надежды. Пусть эта икона всегда будет защитницей от любых бедствий и грусти. Никогда не падай и не поникай душой!

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Пусть Казанская икона Божией Матери будет всегда дарить тебе и твоим родным здоровье, благополучие и любовь! Желаю, чтобы тебя никогда не покидали неиссякаемое добро, светлые чувства и бесконечная любовь! Пусть в твоей жизни всегда будут положительные эмоции и яркие впечатления!

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С праздником! С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пускай этот образ хранит тебя и твою семью от всего плохого. Желаю тебе мирного неба, улыбок, здоровья, любви и благополучия. Пусть икона будет во все века твоим надежным оберегом!

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