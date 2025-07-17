Когда начинается Успенский пост: что можно и чего нельзя есть в это время

Фото Pexels Новый церковный календарь постепенно оттесняет старый, но для адаптации к нему требуется определенное время, ведь все даты праздников переносятся на 13 дней раньше. Когда в этом году начнется Успенский пост и как его провести с пользой для души и тела — читай в материале. Что такое Успенский пост Успение Пресвятой Богородицы — праздник, который в христианстве чествуют как один из важнейших. В этот день вспоминают о смерти матери Иисуса Христа, Девы Марии. Однако в христианской традиции смерть не конец пути, скорее, наоборот — начало вечной жизни. Ранее Успение Богородицы отмечали 28 августа, по новому юлианскому календарю дата перенесена на 15 августа 2025 года. Меняются и даты поста, ведь они привязаны к церковному празднику. Когда Успенский пост по новому календарю Успенский пост считают таким же важным, как и Великий, предпасхальный, пост. Он единственный в церковном календаре посвященный Деве Марии. В 2025 году православные верующие будут поститься с 1 по 14 августа. Ранее Успенский пост длился с 14 по 27 августа. Считается, что пост — это, в первую очередь, сосредоточение на духовном, когда работа над собой становится более интенсивной. Обычно в пост вспоминают как Христос скитался в пустыне, отказываясь от пищи, чтобы ничто плотское не мешало приблизиться к Отцу Небесному. Традиционно все постящиеся стараются не участвовать в веселье, держатся подальше от конфликтов и ссор.В пост не разрешается злословить, употреблять алкогольные напитки. Это лучшее время овладеть собой и избавиться от вредных привычек. Что можно, а чего нельзя есть в Успенский пост Также ограничивается употребление определенной пищи. Успенский пост считается довольно суровым, поэтому лучше заранее узнать все его запреты и подготовиться к ним. В течение двух недель, пока идет Успенский пост, запрещено есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Ослабление поста дается только на Яблочный Спас (праздник Преображения Господня) 6 августа, когда можно употреблять в пищу рыбу. И еще 1 августа, когда, как исключение, можно употреблять горячую пищу без масла и полакомиться традиционными булочками с маком и медом, потому что верующие празднуют Маковея (Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня). В общем, правила Успенского поста таковы: в понедельник, среду, пятницу разрешается только сухая пища; во вторник и четверг — горячая еда без масла; в субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом. В дни, когда разрешена сухая пища, в рационе должны быть фрукты, овощи, орехи, мед, хлеб, вода. Читать по теме Церковный календарь 2025: православные праздники и посты по новому стилю Даты самых важных православных праздников и постов по новому церковному календарю — узнавай в материале. Освобождаются от Успенского поста дети до 14 лет и пожилые люди, которым исполнилось 60 лет; тяжело больные; беременные женщині; кормящие грудью; путешествующие; те, кто тяжело работает; те, кто питается со стола других; нищие, живущие с подаяния. 15 августа, когда пост истекает, можно переходить на обычное питание. Однако это вовсе не означает переедание. Ранее мы рассказывали о традициях Маковея или Медового Спаса, отмечаемого 1 августа 2025 года. Читай, что можно, а чего нельзя в этот день делать. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter