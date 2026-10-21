Гороскоп на ноябрь 2026: ретроградный Меркурий испытывает на прочность

Ноябрь 2026 готовит настоящий эмоциональный калейдоскоп! Первая половина месяца пройдет под давлением ретроградного Меркурия и Венеры — это время, когда стоит остановиться, пересмотреть давние планы и расставить точки в отношениях.

Новая луна в Скорпионе 9 ноября заставит заглянуть вглубь себя, а уже 13–14 ноября Меркурий и Венера возвращаются к прямому движению, снимая тормоза с наших дел.

Сочетание Марса с Юпитером 16 ноября придаст нам смелости и амбиций, хотя квадратуры от Солнца предостерегают от чрезмерного риска. Переход Солнца в знак Стрельца 22 ноября и Полнолуние в Близнецах 24 ноября принесут легкость, новые идеи и желание двигаться вперед!

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Гороскоп на ноябрь 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Луна проверит тебя на выносливость. Эмоции будут бурлить из-за споров с партнерами, потому что Марс будет подталкивать к импульсивным поступкам. В любви важно не перегибать палку и искать компромисс. На работе возникнут мелкие задержки с бумагами, поэтому перед подписанием соглашений проверяй все дважды. Береги нервную систему, не перегружай себя физически и находи время для полноценного отдыха.

Гороскоп на ноябрь 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Твой эмоциональный фон будет похож на тихую реку с подводными течениями. Венера заставит пересмотреть личные ценности: в любви возможно возвращение давних разговоров или прежних симпатий, но это позволит наконец снять напряжение. В карьере появится шанс исправить давнюю ошибку и закрепить позиции. Здоровье потребует внимания к питанию — не переедай на фоне стресса и организуй умеренную активность.

Гороскоп на ноябрь 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Луна принесет рассеянность, но ближе к Полнолунию 24 ноября ты почувствуешь мощный приток вдохновения. В любви не спеши с выводами, потому что разговоры с партнером могут временно заходить в тупик. В карьере придется возвращаться в незавершенные задачи и перерабатывать отчеты. Удели внимание полноценному сну, поскольку высокий темп может вызвать быструю утомляемость и головную боль.

Гороскоп на ноябрь 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Тебе захочется уюта и защищенности, но планетарные аспекты будут выталкивать из зоны комфорта. В отношениях возникнет потребность в откровенном разговоре: не прячь чувства в себе. На работе возможна спешка и конфликты из-за дедлайнов, поэтому расставляй приоритеты и не бери на себя чужие обязанности. Здоровье подскажет, что пора замедлиться: позаботься об иммунитете и избегай сильных сквозняков.

Гороскоп на ноябрь 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Появится огромное желание быть в центре внимания, ведь Марс и Юпитер подпитывают твое амбициозное амплуа. Однако квадратуры Солнца предостерегают от переоценки собственных сил. В любви возможны вспышки ревности из-за детского упрямства. В карьере ты сможешь заложить фундамент большого проекта, если сдержишь эго. Обрати внимание на сердечно-сосудистую систему: избегай чрезмерного употребления кофе и стресса.

Гороскоп на ноябрь 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Первая половина месяца потребует терпения, ведь ретроградный Меркурий будет путать карты. В любви важно проявлять мягкость и не придираться к мелочам, чтобы не испортить атмосферу. На работе переход Марса в твой знак в конце ноября даст мощный толчок для наведения порядка в делах. Следи за желудком: добавь в рацион больше теплой пищи и избегай перекусов на ходу.

Гороскоп на ноябрь 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Венера в твоем знаке в начале месяца заставит разбираться с прошлыми обещаниями. В романтических отношениях наступит время ясности: ты либо укрепишь связь, либо отпустишь устаревшие обиды. На работе не стоит подписывать новые контракты до середины ноября, лучше доделай текущие задания. Береги горло и почки, старайся не переохлаждаться во время осенних прогулок.

Гороскоп на ноябрь 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Новолуние в твоем знаке 9 ноября даст старт внутренней трансформации. Эмоциональный фон будет глубоким и насыщенным. В любви стремление все контролировать может повлечь за собой напряжение, поэтому учись доверять партнеру. В карьере возникнут отличные возможности для финансового анализа и поиска скрытых ресурсов. Твоему организму нужно качественное восстановление – добавь релакс-процедуры.

Гороскоп на ноябрь 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

С наступлением твоего сезона 22 ноября почувствуешь прилив бодрости и оптимизма. К этому времени лучше сбавить обороты и побыть в одиночестве. В любви возможны приятные сюрпризы, если ты отпустишь желание планировать все заранее. В карьере не бойся предлагать смелые идеи, но выполнять их начинай во второй половине месяца. Обрати внимание на суставы и связки, избегай чрезмерных нагрузок.

Гороскоп на ноябрь 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Луна заставит пересмотреть планы на будущее и свое окружение. Эмоциональное состояние потребует стабильности, но незавершенные дела прошлого будут напоминать о себе. В любви важно больше времени уделять общим увлечениям. На работе возможны задержки с выплатами или согласованиями, но твоя дисциплинированность все спасет. Следи за состоянием позвоночника — делай утреннюю разминку и избегай сидячего образа жизни.

Гороскоп на ноябрь 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

Тебя ждет динамичный месяц, полный неожиданных поворотов в общении. Напряжение от оппозиции Марса и Северного узла заставит защищать свои границы. В любви стремление к свободе может спровоцировать недоразумение, поэтому говори о чувствах прямо. В карьере это подходящее время для командной работы и поиска нестандартных решений. Заботься о нервной системе и ограничь время в гаджетах перед сном.

Гороскоп на ноябрь 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В начале ноября ты погрузишься в размышления о своих целях и духовном развитии. В романтической сфере наступает период романтических грез, но принципиально не снимай розовые очки очень резко. В карьере будь внимательнее к деталям и документам, чтобы избежать досадных ошибок. Твое здоровье сильно зависит от эмоционального состояния: больше отдыхай у воды и высыпайся.

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Источник: AstrologyAnswers

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