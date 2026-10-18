Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: испытание ревностью и поиск истины

Неделя с 19 по 25 октября обещает быть насыщенной эмоциональными поворотами. В начале ретроградная Венера в квадрате с Плутоном подтолкнет нас пересмотреть старые пристрастия и финансовые договоренности.

С середины недели Солнце переходит в Скорпион, обостряя интуицию и стремление к правде. Главный сюрприз ждет на выходных: Меркурий разворачивается в ретроградное движение, поэтому проверяй планы, а Венера возвращается в Весы, чтобы вернуть гармонию в личную жизнь. Вдохни глубже и держи баланс!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Неделя потребует от тебя воздержания в общих финансах. Возможно эмоциональное чувство тупика из-за ретроградного Меркурия, который запутает рабочие переговоры. В любви важно не давить на партнера, а услышать его. Карьерные планы лучше поставь на паузу, проверяй документы. Чтобы сохранить здоровье, избегай утомительных тренировок и дай себе больше времени на полноценный сон.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Твоя управляющая Венера заставит вернуться к давним разговорам в отношениях. Эмоционально это период чувствительности и сомнений. В любви вспыхнут давние недоразумения, но это шанс расставить точки над “i”. На работе возможны задержки в партнерских соглашениях из-за разворота Меркурия. Физическое состояние зависит от внутреннего покоя – не перегружай себя чужими заботами.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Меркурий готовит разворот, поэтому рабочие задания могут сбиться с ритма. Настроение будет меняющимся, связь с реальностью потребует усилий. В романтических делах следует снизить требования и быть рядом с партнером. На работе проверяй мелочи и не подписывай важные бумаги вслепую. Здоровье требует внимания к самочувствию: избегай сквозняков и дай передышку нервной системе.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Аспекты затронут тему творчества и личной жизни. Эмоционально ты будешь искать уют, но возможны вспышки ревности или капризов. В любви важно говорить откровенно, а не прятаться в свою скорлупу. В карьере возникнут мелкие недоразумения с коллегами, просто пережди этот момент. Для отличного самочувствия добавь в ежедневное расписание пешие прогулки и теплый чай.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Венера и Плутон затрагивают домашний комфорт и деньги. Эмоциональный фон напряжен, ожесточенные споры будут возникать по пустякам. В любви стремление лидерства может мешать гармонии, стоит уступить партнеру. Рабочие дела нуждаются в пересмотре старых проектов. Береги сердечно-сосудистую систему — не принимай все слишком близко к сердцу и найди время для отдыха.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Твой управляющий Меркурий замедляет ход, что скажется на общении. Ты испытаешь раздражение из-за чужой непунктуальности. В любви возможны недоразумения, поэтому лучше слушать, чем доказывать свою правоту. В работе вероятны сбои в технике или задержки писем. Здоровье подскажет о необходимости нормализовать режим дня и отложить ночную работу на потом.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Возвращение Венеры к твоему знаку в конце недели вернет уверенность! Однако сначала ожидай финансовых колебаний и тревожности. В любви приходит время искренних разговоров, скрыть проблемы не удастся. На работе удерживайся от незапланированных расходов и инвестиций. Твое самочувствие улучшится, если начнешь высыпаться и снизишь время в соцсетях.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Солнце вступает в твой знак, прибавляя сил, но Меркурий останавливается рядом. Настроение будет боевым, однако эмоции будут бурлить через край. В романтических отношениях будет царить страсть, главное — избежать контроля и ревности. В карьере ты захочешь переделать все, но лучше завершить старое. Физическая форма хорошая, но остерегайся переутомления.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Приходит время для внутренней паузы и восстановления ресурсов. Эмоционально захочется уединения и спокойствия, шумные компании будут только утомлять. В отношениях возникнет чувство дистанции, но это временно. В профессиональной сфере не стоит начинать новые крупные проекты, лучше подтяни хвосты. Твоему организму нужен качественный релакс, тёплые ванны и минимум стресса.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Плутон в прямом движении подталкивает к переменам, но ретро-планеты тормозят процесс. Настроение будет колебаться между решительностью и усталостью. В романтической сфере не требуй от партнера идеальности, будь мягче. На работе возможны изменения в командных планах или встречах. Здоровье потребует заботы о суставах и позвоночнике — добавь легкую растяжку утром.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

Квадрат Плутона в твоем знаке с Венерой затронет вопрос авторитета. Эмоциональный фон будет напряженным из-за желания отстоять свободу. В любви ищи компромисс, а не доказывай свою независимость. В карьере руководство может пересматривать предварительные договоренности. Чтобы поддержать энергию, больше двигайся на свежем воздухе и пей достаточно воды.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Неделя откроет новые осознания, хотя противоречивые мысли будут мешать действовать. Настроение станет мечтательным, появится чувствительность к словам окружающих. В любви будет царить романтика, если ты не будешь выдумывать лишних проблем. На работе возможны неразберихи с документами или поездками. Заботься об иммунитете, добавь в рацион больше витаминов и не переохлаждайся.

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Источник: Astrosofa

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