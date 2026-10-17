Исследователи о силовых тренировках: улучшают метаболизм еще до потери веса

В Бразилии исследователи в течение недели проводили эксперименты с мышами, имеющими избыточный вес, чтобы выяснить влияние силовых тренировок на жировые клетки перед началом похудения. В ходе исследования они пришли к выводу, что многие биологические изменения в организме происходят еще до того, как начнется похудение.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Силовые тренировки запускают изменения еще до потери веса

Бразильские исследователи изучали висцеральный жир вокруг органов до того момента, как мыши начали сбрасывать лишний вес. Испытуемые мыши, участвовавшие в силовых тренировках, имели меньше жира вокруг кишечника и меньшие жировые клетки, чем малоподвижные мыши с ожирением.

Также исследователи заметили признаки положительных изменений в процессе скопления и расщепления жира. Обнародованные результаты исследования показали, что силовые тренировки начинают улучшать метаболическое здоровье еще до того, как произойдет потеря веса. Однако эти выводы нуждаются в подтверждении в клинических испытаниях.

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По словам врача Леандро Моура, люди склонны думать, что если они не похудели за два месяца тренировок, то не получили никакой пользы.

— В этом исследовании мы увидели, что уже после семи дней силовых тренировок – даже когда потеря веса все еще не наблюдалась – молекулярные пути, способствующие накоплению жира, были менее активными, тогда как стимулирующие расщепление жиров, наоборот, — объясняет врач.

Во время исследования мыши должны были подниматься по 70-сантиметровой лестнице с прикрепленным к хвостам грузом. Каждое животное должно было подняться 20 раз с периодами отдыха по 60-90 секунд. При этом у грызунов была нагрузка, которая составляла 70% от их максимальной выносливости.

Также ученые исследовали белок и фермент, которые играют ключевую роль в регуляции жирового обмена — ABHD5 и ATGL.

Уровень ABHD5 был снижен у мышей с ожирением и малоподвижным образом жизни, но среди мышей с силовыми тренировками уровень ABHD5 был нормальным. Между тем взаимодействие с ферментом ATGL, расщепляющим жиры, также увеличилось у тренировавшихся мышей.

Кроме того, у исследуемых мышей наблюдалось уменьшение активности гена Scd1, участвующего в выработке жира.

Также были признаки того, что силовые тренировки могут эффективно дополнять аэробные нагрузки при снижении веса. Поэтому сочетание силовых тренировок и аэробных нагрузок является лучшей рекомендацией и стратегией для тех, кто хочет похудеть, отметили ученые.

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