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Исследователи о силовых тренировках: улучшают метаболизм еще до потери веса

Марина Слизовская, редактор сайта 17 октября 2026, 16:00 3 мин.
силовые тренировки польза
Фото Pexels

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