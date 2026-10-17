Дослідники про силові тренування: покращують метаболізм ще до втрати ваги

У Бразилії дослідники протягом тижня проводили експерименти з мишами, які мають зайву вагу, щоб з’ясувати вплив силових тренувань на жирові клітини перед початком схуднення. Під час дослідження вони дійшли висновку, що багато біологічних змін в організмі відбуваються ще до того, як розпочнеться схуднення.

Про це повідомляє видання Science Alert.

Силові тренування запускають зміни ще до втрати ваги

Бразильські дослідники вивчали вісцеральний жир навколо органів до того моменту, як миші почали скидати зайву вагу. Піддослідні миші, які брали участь у силових тренуваннях, мали менше жиру навколо кишечника та менші жирові клітини, ніж малорухливі миші з ожирінням.

Також дослідники помітили ознаки позитивних змін у процесі накопичення та розщеплення жиру. Оприлюднені результати дослідження засвідчили, що силові тренування починають покращувати метаболічне здоров’я ще до того, як відбудеться втрата ваги. Однак ці висновки потребують підтвердження в клінічних випробуваннях.

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За словами лікаря Леандро Моура, люди схильні думати, що якщо вони не схуднули за два місяці тренувань, то й не отримали жодної користі.

— У цьому дослідженні ми побачили, що вже після семи днів силових тренувань – навіть коли втрата ваги все ще не спостерігалася – молекулярні шляхи, що сприяють накопиченню жиру, були менш активними, тоді як ті, що стимулюють розщеплення жирів, навпаки, — пояснює лікар.

Під час дослідження миші мали підніматися 70-сантиметровими сходами із прикріпленим до хвостів вантажем. Кожна тварина мала піднятися 20 разів із періодами відпочинку по 60–90 секунд. При цьому гризуни мали навантаження, яке становило 70% від їхньої максимальної витривалості.

Також вчені досліджували білок та фермент, які відіграють ключову роль в регуляції жирового обміну, — ABHD5 та ATGL.

Рівень ABHD5 був знижений у мишей з ожирінням та малорухливим способом життя, але серед мишей із силовими тренуваннями рівень ABHD5 був нормальним. Тим часом взаємодія з ферментом ATGL, що розщеплює жири, також збільшилася в мишей, що тренувалися.

Крім того, у досліджуваних мишей спостерігалося зменшення активності гена Scd1, який бере участь у виробленні жиру.

Також були ознаки того, що силові тренування можуть ефективно доповнювати аеробні навантаження під час зниження ваги. Тому поєднання силових тренувань та аеробних навантажень є найкращою рекомендацією та стратегією для тих, хто хоче схуднути, зауважили вчені.

Раніше ми розповідали про силові тренування для довголіття — скільки годин на тиждень потрібно займатися.

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