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Дослідники про силові тренування: покращують метаболізм ще до втрати ваги

Марина Слизовська, редакторка сайту 17 Жовтня 2026, 16:00 3 хв.
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Фото Pexels

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