Стиль життя Здоров'я та краса

Силові тренування для довголіття: скільки годин на тиждень потрібно займатися

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Червня 2026, 16:00 3 хв.
90 хвилин проти деменції та інсульту: несподівана користь силових тренувань
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь