Силові тренування для довголіття: скільки годин на тиждень потрібно займатися

Якщо ти плануєш свій графік на вихідні і шукаєш мотивацію для активності, нові наукові дані можуть стати вирішальним аргументом. Як повідомляє BBC з посиланням на масштабне дослідження в British Journal of Sports Medicine, усього півтори-дві години силових вправ на тиждень здатні радикально знизити ризик передчасної смерті.

Науковці проаналізували стан здоров’я понад 147 тисяч людей протягом тридцяти років і дійшли висновку: штанга, гантелі або вправи з власною вагою працюють не лише на красу тіла, а й на виживання організму.

Золота формула: від півтори до двох годин на тиждень

Дослідження виявило цікаву закономірність: існує чіткий ліміт часу, після якого користь перестає зростати. Ті, хто присвячував силовому тренінгу від 90 до 120 хвилин на тиждень, отримали найкращі результати:

Загальний ризик передчасної смерті знизився на 13 відсотків;

Ризик померти від серцево-судинних хвороб, як-от інфаркт чи інсульт, впав на 19 відсотків;

Найбільший прогрес зафіксували у боротьбі з неврологічними проблемами: загроза смерті від деменції знизилася на 27 відсотків.

При цьому вчені зауважують: тренування тривалістю понад дві години на тиждень не дають додаткових переваг для довголіття. Тож вам не потрібно проводити в залі дні безперервно — достатньо двох повноцінних занять на тиждень.

Секрет максимального ефекту: поєднання сили та кардіо

Хоча силові тренування самі по собі є надзвичайно корисними, справжній вибух продуктивності відбувається при їх поєднанні з аеробними навантаженнями. Якщо ви додаєте до занять у залі біг, плавання або велоспорт, ризик передчасної смерті знижується на приголомшливі 58 відсотків. Це поєднання експерти називають найпотужнішим інструментом для здорового старіння.

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Незалежність у старості закладається вже сьогодні

Для 28-річної Кейт Гогарт, яка регулярно займається силовим спортом, головна мотивація полягає не у зовнішньому вигляді. Вона думає про те, якою буде її старість через сорок-п’ятдесят років. Кейт каже, що хоче мати змогу подорожувати світом і гратися з онуками у свої вісімдесят чи дев’яносто. Такий рівень фізичної незалежності неможливий без міцних кісток і тренованих м’язів, які формуються зараз.

Тренерка Бев Вілсон додає, що силові вправи — це порятунок для суглобів та метаболізму, особливо для жінок. Окрім енергії та сили, її клієнти помічають покращення роботи мозку: вони краще концентруються і мають міцнішу пам’ять.

Спеціалісти наголошують, що силова активність — це не просто спорт, а стратегія виживання. Вона допомагає запобігти погіршенню здоров’я, зберігати мобільність і незалежність, що врешті-решт знижує тиск на систему охорони здоров’я.

Тож, якщо ви хочете інвестувати у своє майбутнє щастя, почніть із 90 хвилин силових вправ уже найближчим часом. Ваше тіло подякує вам за це через десятиліття.

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