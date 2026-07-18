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Знизити ризик деменції до 45%: ВООЗ дала нові рекомендації

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Липня 2026, 16:00 3 хв.
Що допоможе зберегти здоров'я мозку
Фото Pexels

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