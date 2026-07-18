Знизити ризик деменції до 45%: ВООЗ дала нові рекомендації

Всесвітня організація охорони здоров’я представила оновлені рекомендації щодо профілактики деменції. У документі зібрані сучасні наукові дані про те, які звички та зміни способу життя можуть допомогти знизити ризик когнітивних порушень і відтермінувати розвиток захворювання.

У ВООЗ наголошують, що деменція залишається однією з найсерйозніших проблем громадського здоров’я. Нині з цим діагнозом живуть понад 57 мільйонів людей у світі, а щороку кількість нових випадків збільшується майже на 10 мільйонів. Найпоширенішою формою є хвороба Альцгеймера, на яку припадає близько двох третин усіх випадків.

Майже половині випадків можна запобігти

Хоча повністю вилікувати деменцію поки що неможливо, фахівці зазначають, що приблизно 45% факторів ризику можна змінити. Йдеться насамперед про спосіб життя та контроль хронічних захворювань.

У рекомендаціях радять:

регулярно займатися фізичною активністю;

відмовитися від куріння;

обмежити або повністю виключити алкоголь;

дотримуватися здорового раціону;

підтримувати активне соціальне життя;

тренувати пам’ять і мислення;

за можливості зменшувати вплив забрудненого повітря.

Окрему увагу експерти приділяють контролю артеріального тиску, рівня холестерину та цукру в крові. Саме гіпертонія, діабет і серцево-судинні захворювання значно підвищують ризик розвитку деменції.

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Слух також має значення

У ВООЗ звернули увагу ще на один чинник, який часто недооцінюють, — втрату слуху. Людям із порушеннями слуху рекомендують своєчасно користуватися слуховими апаратами, адже це може стати частиною комплексної профілактики когнітивного погіршення.

Попри популярність вітамінних комплексів, експерти не рекомендують приймати вітаміни групи B, вітамін E, омега-3 жирні кислоти чи полівітаміни для профілактики деменції, якщо в людини не підтверджений їхній дефіцит.

За даними організації, наразі немає достатніх доказів того, що такі добавки здатні знизити ризик розвитку захворювання. Водночас їх безконтрольне використання може мати небажані наслідки.

Чому це важливо

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що сучасна наука вже дає достатньо знань про чинники, які впливають на здоров’я мозку.

— Сьогодні ми знаємо значно більше про те, що підвищує ризик деменції. Нові рекомендації допоможуть країнам використовувати ці знання на практиці та захищати когнітивне здоров’я населення, — зазначив він.

Фахівці також нагадують, що деменція впливає не лише на пам’ять і мислення. Захворювання поступово позбавляє людину самостійності, ускладнює повсякденне життя та створює велике навантаження для родин і системи охорони здоров’я.

За оцінками ВООЗ, економічні втрати від деменції у світі вже сягають близько 1,3 трильйона доларів США щороку, причому значна частина цих витрат пов’язана з неоплачуваним доглядом, який забезпечують рідні та близькі.

Нові рекомендації мають допомогти країнам активніше впроваджувати профілактику, щоб якомога більше людей могли довше зберігати пам’ять, незалежність і якість життя.

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