Ніщо не зверне нас зі шляху до свободи: чому світ відзначає день Нельсона Мандели та чим вирізнявся революціонер

Як не втратити віру у власну свободу, будучи ув’язненим поряд з мисом Доброї Надії? Коли відбуваєш довічне ув’язнення за те, що прагнув здобути для свого народу волю та демократичні засади, сил продовжувати вистачить, лише якщо ти Нельсон Мандела.

Ніщо не зверне нас зі шляху до свободи. Ми не повинні дозволити страху стати у нас на заваді.

Він народився у добу апартеїду та прожив 27 років у в’язниці, але став символом свободи та передвісником демократії на африканському континенті.

На його честь Генеральна Асамблея ООН заснувала Міжнародний день Нельсона Мандели 18 липня. Сам він, як людина, чиє життя минуло у двох різних за настроями століттях, вписав своє ім’я в історію демократії на сотні років уперед та в душах мільйонів.

Зараз також дивляться

Ким був та чим запам’ятався Нельсон Мандела

Коли на теренах України тривала боротьба за незалежність, десь у далекому африканському селі під назвою Мвезо народився один з головних у цьому світі борців за свободу. Так, у 1918 році Нельсон Мандела розпочав свій шлях вільної людини.

Я не народився спраглим свободи. Я народився вільним — вільним у кожному відомому мені сенсі. І лише тоді, коли я почав дізнаватися, що моя хлопчача свобода — це ілюзія, тоді я відчув спрагу за нею.

Маленький хлопчина, якого тоді назвали Роліглагла (у перекладі — непосидючий), народився у родині королівського радника. Його долю наперед визначили за нього батьки.

У семирічному віці він першим у родині вирушив на навчання у школі й відтоді отримав від своєї вчительки нове ім’я — Нельсон. Як батьки, так і сам хлопчина вважали, що освіта прокладе йому дорогу у гарне життя, а виявилось — у вічне, що стане символом для цілого народу.

Від школяра до революціонера

Закінчивши перший курс, Нельсон Мандела вимушений піти з університету, оскільки почав брати участь у бойкоті студентської ради проти політики керівництва. Після першого ковтка свободи серед тісного натовпу протестувальників молодому революціонеру доводиться працювати деінде.

Так від охоронця копальні Мандела виріс до клерка у юридичній фірмі, що дало йому змогу все-таки закінчити навчання. Заледве отримавши спеціальність правознавця, чоловік бере участь у створенні студентської ліги Африканського національного конгресу, яку згодом і очолює.

Під час навчання Мандела не раз зіштовхується зі зневажливим ставленням та несправедливістю апартеїду, проти якого і розпочинає свою боротьбу.

На той час темношкірі були позбавлені елементарних прав — отримати кваліфіковану медичну допомогу, здобути освіту. Навіть попити води та сісти в автобусі де заманеться, а не у спеціально відведених місцях, було майже неможливо.

Якщо спочатку Мандела боровся більш лояльними шляхами, то після розстрілу мирної демонстрації створив бойові групи для боротьби з несправедливістю.

Згодом його ув’язнюють за вчинення актів саботажу та збройного опору, попри заяви на суді, що він прагне лише побудувати демократичне суспільство для всіх рас та народів. Мандела лишається за ґратами довгих 27 років, більшу частину з яких проводить на острові біля мису Доброї Надії.

Позбавлення волі, але не свободи

Йому неодноразово пропонували вийти на свободу в обмін на те, що його послідовники припинять збройну боротьбу. Проте Мандела був переконаний, що в’язень не може вести перемовини, поки сам не здобуде волю.

Свобода є неподільною, кайдани на одній людині з мого народу — це кайдани на всіх, а кайдани на всьому народі — це кайдани на мені.

Тож лише у 1990 році, коли тодішній президент ПАР Фредерік Віллем де Клерк визнав організацію Нельсона Мандели Африканський національний конгрес легальною, революціонера відпустили на волю.

Минуло лише чотири роки, як сам Мандела став президентом ПАР — одним із найбільш улюблених народом. За час свого правління чоловік ухвалив низку найбільш важливих рішень для будь-якої держави.

Серед них, зокрема, впровадження безкоштовного медичного обслуговування, закону про трудові відносини, рівність працевлаштування. Крім того, він доклав руку до підключення електричної мережі мільйонам мешканців країни, будівництва та реконструкції лікарень.

Сам державний діяч отримав визнання не лише у себе на батьківщині, але й у всьому світі, отримавши близько 250 визначних нагород, серед яких і Нобелівська премія миру.

Його підтримка серед народу сягала 80%. Але коли скінчився термін правління, Нельсон Мандела впевнено заявив, що не прагне більше обіймати одну з найважливіших посад у країні. Після цього 81-річний чоловік вирішився зайнятися благодійністю та присвятити решту життя висвітленню проблеми ВІЛ та СНІД.

Життя як суцільна боротьба з несправедливістю скінчилося 6 грудня 2013 року. Однак пам’ять про Нельсона Манделу продовжує жити й донині, зокрема і в його день народження.

Історія дня Нельсона Мандели

Ще за життя визначного діяча ПАР у листопаді 2009 року ООН оголосила про відзначення Міжнародного дня Нельсона Мандели у день народження революціонера — 18 липня.

Цим самим організація визнала життєві цінності Нельсона Мандели та його відданого служіння людству — боротьбу за демократію та сприяння становленню миру.

Читати на тему Незламний президент незламної країни: як змінився Володимир Зеленський за 100 днів війни Трансформації Володимира Зеленського за 100 днів війни.

Кампанія до цього визначного дня проголошує, що це глобальний заклик до дії, що має на меті нагадати кожній людині — вона має сили, щоб змінити світ.

Нельсон Мандела боровся за соціальну справедливість 67 років. Ми просимо вас почати з 67 хвилин.

Після смерті революціонера Генеральна Асамблея ООН заснувала також премію Нельсона Мандели за досягнення у служінні людству.









Як відзначати день Нельсона Мандели

ООН закликає у цей день кожну людину зробити перший крок до позитивних змін у світі та спробувати допомогти хоча б одній людині.

Оскільки організатори стверджують, що кожен має силу впливати на світові процеси, отже, кожен мусить пам’ятати про відповідальність та обов’язок змінити світ на краще.

Символом свободи та державної незалежності для українців став Володимир Зеленський. Читай історію президента України та його спогади про перші дні повномасштабної війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!