Календар свят на липень 2026: повний перелік важливих дат

Державні та професійні свята — це особливі дні, які формують нашу ідентичність. Державні свята об’єднують країну, нагадують про історію. Професійні — говорять о престижі праці, її цінності та єднають колег.
Знати про свята завчасно — корисно, адже це допоможе привітати близьких чи колег, а якщо потрібно — і замовити подарунки. Календар свят на липень 2026 для тебе — у матеріалі.
Календар державних свят на липень 2026
- День Української Державності 15.07
Свято запровадили Указом Президента у 2021 році, у день 30-річчя Незалежності України, а вперше відзначили у 2022-му.
Українська державність має понад тисячолітню історію, а не почалася у 1991 році. Дата прив’язана до двох важливих подій: Дня Хрещення Руси-України та Дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який і прийняв християнство у 988 році.
Свято нагадує, що саме з Київської Русі беруть початок наш Тризуб, гривня та столиця — Київ.
Календар професійних свят на липень 2026
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