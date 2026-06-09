Календар свят на липень 2026: повний перелік важливих дат

День архітектури України — 1 липня

Це свято людей, які формують вигляд міст і сіл на десятиліття вперед. Саме архітектори вирішують, якими будуть нові житлові квартали, парки, школи та громадські простори.

День податківця України — 2 липня

Від роботи податківців залежить наповнення державного бюджету, а отже — фінансування армії, освіти, медицини та соціальних програм. Це одна з ключових професій для функціонування країни.

День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ — 3 липня

Українські вертолітники неодноразово встановлювали рекорди точності польотів у складних бойових умовах, виконуючи місії на мінімальній висоті та під обстрілами.

День Національної поліції України — 4 липня

Перший набір патрульної поліції в Києві у 2015 році викликав небувалий ажіотаж: на одну вакансію претендували десятки кандидатів з усієї країни.

День судового експерта — 4 липня

Результати роботи судових експертів нерідко стають вирішальними у складних справах. Сучасні технології дозволяють їм знаходити докази там, де інші не бачать жодних зачіпок.

День Військово-Морських Сил ЗСУ — 5 липня

Після втрати більшості кораблів у 2014 році український флот фактично довелося відбудовувати заново. Сьогодні він активно використовує сучасні морські дрони.

День працівників морського та річкового флоту — 5 липня

Близько 90% світової торгівлі здійснюється морем, тому працівників флоту часто називають творцями глобальної економіки. Саме завдяки їхній роботі тисячі товарів щодня потрапляють до портів та підприємств по всьому світу.

День працівника природно-заповідної справи — 7 липня

Маємо пишатися: в Україні розташований найбільший степовий заповідник Європи — Асканія-Нова, де збереглися ділянки дикого степу, які ніколи не орали.

День рибалки — 12 липня

Для когось риболовля — професія, для когось — улюблене хобі. Це свято об’єднує людей, які цінують час на природі, терпіння та повагу до водойм.

День українських миротворців — 15 липня

Українські військові десятиліттями брали участь у міжнародних місіях, допомагаючи підтримувати мир і безпеку в різних куточках світу.

День хрещення Київської Русі – України — 15 липня

Після хрещення Київської Русі на українських землях почали активно з’являтися школи, бібліотеки та літописні центри. Історики вважають, що ця подія стала одним із найбільших культурних перезавантажень свого часу, відкривши Русі шлях до європейського світу.

День бухгалтера та аудитора — 16 липня

Бухгалтерів часто називають людьми, які знають про компанію більше, ніж її керівник. Саме через цифри вони першими помічають успіхи бізнесу, приховані ризики або майбутні проблеми ще до того, як їх бачать інші.

День тренера — 19 липня

За кожною олімпійською медаллю, світовим рекордом чи гучною перемогою стоїть людина, якої зазвичай не видно на п’єдесталі. Тренер не виходить на старт і не забиває вирішальний гол, але саме він допомагає спортсмену дійти до моменту тріумфу.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості — 19 липня

Україна входить до числа країн із найбільшими запасами залізної руди в Європі, а кар’єри Кривбасу видно навіть із космосу.

День шахів в Україні — 20 липня

Україна подарувала світу кількох чемпіонів світу, а сучасні гросмейстери готуються до партій за допомогою штучного інтелекту.

День працівників торгівлі — 26 липня

Сьогодні торгівля — це не лише магазини й каси. За кожною покупкою стоїть цілий ланцюг фахівців: від аналітиків попиту до логістів. В Україні у сфері торгівлі працюють понад 3,5 мільйона людей — більше, ніж у багатьох інших галузях економіки.

День медичних працівників — 27 липня

З 2023 року українські медики відзначають професійне свято 27.07. Нову дату обрали свідомо, щоб утвердити власну традицію. Сьогодні лікарі, медсестри та парамедики рятують життя не лише в лікарнях, а й у прифронтових районах країни.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ — 29 липня

Бійці ССО проходять підготовку за стандартами провідних армій світу та виконують завдання, про багато з яких суспільство дізнається лише через роки.

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