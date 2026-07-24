Вихідні в серпні 2026: чи буде додатковий відпочинок

Літо вже перетнуло екватор, тож саме час спланувати свої вихідні в серпні, щоб ще встигнути насолодитися теплим сезоном. Попереду на нас очікує пора кавунів і відпусток, найспекотніша погода, збір цьогорічного врожаю та поступова підготовка до осені.

Також у серпні 2026 року українці відзначатимуть 35-ту річницу найголовнішого державного свята — Дня Незалежності України.

Вихідні в серпні 2026: скільки відпочиватимемо

Норми законодавства України щодо додаткових вихідних на святкові дні не застосовуються, поки діє воєнний стан.

Це означає, що 24 серпня 2026 року (понеділок) буде робочим днем, як і усі інші. Однак в умовах мирного часу на День Незалежності надається святковий вихідний. Зазначимо, що роботодавець може на власний розсуд надати вихідний 24 серпня, допоки норми щодо додаткових вихідних не діють.

За календарем вихідні суботи й неділі у серпні 2026:

1-2 серпня — субота-неділя

8-9 серпня — субота-неділя

15-16 серпня — субота-неділя

22-23 серпня — субота-неділя

29-30 серпня — субота-неділя

Робочі дні у серпні 2026 (21 день):

3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31.

Як доєднати вихідні до відпустки у серпні 2026

Якщо ви тільки плануєте відпустку у серпні, то можна відпочити довше за рахунок доданих вихідних. Просто візьміть офіційно перепочинок на 5 днів між попередніми та наступними вихідними, завдяки чому отримаєте 9 днів поспіль.

Раніше ми писали про календар свят на серпень 2026: кого вітаємо та які визначні події відзначаємо в останній місяць літа.

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