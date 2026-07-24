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Вихідні в серпні 2026: чи буде додатковий відпочинок

Марина Слизовська 24 Липня 2026, 15:45 2 хв.
Вихідні дні в серпні 2026 в Україні
Фото Pexels

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