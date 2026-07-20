Церковний календар на серпень 2026: що і коли святкують православні віряни

Серпень 2026 року багатий на великі духовні події. Завдяки переходу на новоюліанський календар більшість традиційних літніх свят — приміром, Спаси та Успіння — ми тепер святкуємо на 13 днів раніше.

Головні церковні свята у серпні 2026

1 серпня — Початок Успенського посту

Цей день відкриває двотижневий, досить суворий піст, який триває до середини місяця. Він встановлений на честь Пресвятої Богородиці та готує вірян до свята її Успіння.

У народі цей день більше відомий як Медовий Спас (або Маковія). У храмах традиційно освячують воду, свіжий мед нового збору, духмяні букети з трав (маковійчики) та мак.

6 серпня — Преображення Господнє

Одне з дванадцяти найбільших свят у році, присвячене події на горі Фавор, коли Ісус Христос з’явився перед учнями у Своїй Божественній силі та славі.

Це улюблений багатьма Яблучний Спас. Цього дня закінчується заборона на вживання фруктів нового врожаю. До церкви несуть кошики з яблуками, грушами, сливами та виноградом, дякують Богу за щедрість.

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці

Велике і світле свято, яке знаменує закінчення земного життя Діви Марії та її перехід на небо. Слово успіння означає тихий сон, тому цей день не вважається сумним — це день радості за возз’єднання Матері з Богом.

Цього дня завершується Успенський піст. У народі свято часто називали Першою Пречистою. Традиційно освячують колоски нового врожаю, хліб та лікарські трави. Після цього періоду починався сезон весіль та сватань.

29 серпня — Усікновення голови Івана Хрестителя

День пам’яті про мученицьку смерть пророка Івана Предтечі, який хрестив Ісуса і постраждав за правду від царя Ірода.

Це день глибокої скорботи, коли встановлено суворий одноденний піст. У народі здавна з повагою ставилися до цього свята, раніше відомого як Головосік: уникали гучних розваг, не різали нічого круглого та намагалися провести день у тихій молитві.

31 серпня — Положення пояса Пресвятої Богородиці

Останній день церковного року (новий літургійний рік починається вже 1 вересня). Свято встановлене на честь перенесення дорогоцінної реліквії — пояса Діви Марії, який вона сама виткала з верблюжої вовни — до Константинополя у V столітті.

Віряни в цей день моляться про зцілення від хвороб, захист родини та благословення на прийдешній церковний рік.

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Церковний календар на серпень 2026: дати за новим стилем

1.08 — початок Успенського посту; Винесення чесного і животворчого Хреста Господнього; вшанування святих сімох мучеників Макавеїв, матері їх Соломії та старця Єлеазара; преподобного Альфонса Ліґуорі.

— початок Успенського посту; Винесення чесного і животворчого Хреста Господнього; вшанування святих сімох мучеників Макавеїв, матері їх Соломії та старця Єлеазара; преподобного Альфонса Ліґуорі. 2.08 — перенесення мощів святого первомученика й архидиякона Стефана.

— перенесення мощів святого первомученика й архидиякона Стефана. 3.08 — день пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

— день пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. 4.08 — святих сімох отроків Ефеських і преподобномучениці Євдокії.

— святих сімох отроків Ефеських і преподобномучениці Євдокії. 5.08 — святого мученика Євстигнія.

— святого мученика Євстигнія. 6.08 — Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

— Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 7.08 — преподобномученика Дометія.

— преподобномученика Дометія. 8.08 — святого Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького.

— святого Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького. 9.08 — святого апостола Матія.

— святого апостола Матія. 10.08 — святого мученика й архидиякона Лаврентія.

— святого мученика й архидиякона Лаврентія. 11.08 — святого мученика й архидиякона Євпла.

— святого мученика й архидиякона Євпла. 12.08 — святих мучеників Фотія та Аникити.

— святих мучеників Фотія та Аникити. 13.08 — преподобного Максима Ісповідника.

— преподобного Максима Ісповідника. 14.08 — святого пророка Міхея.

— святого пророка Міхея. 15.08 — Успіння Пресвятої Богородиці.

— Успіння Пресвятої Богородиці. 16.08 — святого мученика Діомида.

— святого мученика Діомида. 17.08 — святого мученика Мирона.

— святого мученика Мирона. 18.08 — святих мучеників Флора і Лавра.

— святих мучеників Флора і Лавра. 19.08 — святого мученика Андрія Стратопедарха та його сподвижників.

— святого мученика Андрія Стратопедарха та його сподвижників. 20.08 — святого пророка Самуїла.

— святого пророка Самуїла. 21.08 — святого апостола Тадея та святого мученика Васси.

— святого апостола Тадея та святого мученика Васси. 22.08 — святого мученика Агатоніка і тих, хто постраждав разом із ним; блаженного священномученика Симеона Лукача.

— святого мученика Агатоніка і тих, хто постраждав разом із ним; блаженного священномученика Симеона Лукача. 23.08 — святого мученика Лупа та священномученика Іринея, єпископа Ліонського.

— святого мученика Лупа та священномученика Іринея, єпископа Ліонського. 24.08 — святого священномученика Євтиха.

— святого священномученика Євтиха. 25.08 — святого апостола Тита; повернення мощів святого апостола Вартоломея.

— святого апостола Тита; повернення мощів святого апостола Вартоломея. 26.08 — святих мучеників Андріана і Наталії.

— святих мучеників Андріана і Наталії. 27.08 — преподобного Пімена.

— преподобного Пімена. 28.08 — преподобного Мойсея Мурина, святого Августина, єпископа Іппонського, та святого мученика Гебре Михаїла, пресвітера Етіопського.

— преподобного Мойсея Мурина, святого Августина, єпископа Іппонського, та святого мученика Гебре Михаїла, пресвітера Етіопського. 29.08 — Усікновення чесної голови святого пророка Івана Хрестителя.

— Усікновення чесної голови святого пророка Івана Хрестителя. 30.08 — святих Олександра, Івана і Павла Нового, патріархів Царгородських.

— святих Олександра, Івана і Павла Нового, патріархів Царгородських. 31.08 — Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Читай також церковний календар 2026 — усі важливі православні свята, пости та поминальні суботи.

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