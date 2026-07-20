Церковний календар на серпень 2026: що і коли святкують православні віряни

Серпень 2026 року багатий на великі духовні події. Завдяки переходу на новоюліанський календар більшість традиційних літніх свят — приміром, Спаси та Успіння — ми тепер святкуємо на 13 днів раніше.
Головні церковні свята у серпні 2026
1 серпня — Початок Успенського посту
Цей день відкриває двотижневий, досить суворий піст, який триває до середини місяця. Він встановлений на честь Пресвятої Богородиці та готує вірян до свята її Успіння.
У народі цей день більше відомий як Медовий Спас (або Маковія). У храмах традиційно освячують воду, свіжий мед нового збору, духмяні букети з трав (маковійчики) та мак.
6 серпня — Преображення Господнє
Одне з дванадцяти найбільших свят у році, присвячене події на горі Фавор, коли Ісус Христос з’явився перед учнями у Своїй Божественній силі та славі.
Це улюблений багатьма Яблучний Спас. Цього дня закінчується заборона на вживання фруктів нового врожаю. До церкви несуть кошики з яблуками, грушами, сливами та виноградом, дякують Богу за щедрість.
15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці
Велике і світле свято, яке знаменує закінчення земного життя Діви Марії та її перехід на небо. Слово успіння означає тихий сон, тому цей день не вважається сумним — це день радості за возз’єднання Матері з Богом.
Цього дня завершується Успенський піст. У народі свято часто називали Першою Пречистою. Традиційно освячують колоски нового врожаю, хліб та лікарські трави. Після цього періоду починався сезон весіль та сватань.
29 серпня — Усікновення голови Івана Хрестителя
День пам’яті про мученицьку смерть пророка Івана Предтечі, який хрестив Ісуса і постраждав за правду від царя Ірода.
Це день глибокої скорботи, коли встановлено суворий одноденний піст. У народі здавна з повагою ставилися до цього свята, раніше відомого як Головосік: уникали гучних розваг, не різали нічого круглого та намагалися провести день у тихій молитві.
31 серпня — Положення пояса Пресвятої Богородиці
Останній день церковного року (новий літургійний рік починається вже 1 вересня). Свято встановлене на честь перенесення дорогоцінної реліквії — пояса Діви Марії, який вона сама виткала з верблюжої вовни — до Константинополя у V столітті.
Віряни в цей день моляться про зцілення від хвороб, захист родини та благословення на прийдешній церковний рік.
Церковний календар на серпень 2026: дати за новим стилем
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