Стиль життя Свята

Церковний календар на серпень 2026: що і коли святкують православні віряни

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Липня 2026, 14:00 4 хв.
церковні свята у серпні 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь