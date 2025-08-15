Сильні молитви на Успіння Пресвятої Богородиці: як висловити свої почуття та прохання

Після двотижневого Успенського посту православні та греко-католицькі віряни святкують одне з найважливіших свят церковного року — Успіння Пресвятої Богородиці.

Це особливе свято, яке викликає водночас сум і скорботу через втрату, і разом з тим — віру в те, що смерть не завершує існування, а лише веде до вічного життя.

Якими словам молитися на Успіння Пресвятої Богородиці — канонічні молитви та молитви від серця — у матеріалі.

Молитви на Успіння Пресвятої Богородиці

Канонічна молитва на Успіння Пресвятої Богородиці

Царице моя Преблагая, надіє моя, Богородице, заступнице сиріт і подорожніх пристановище, скорботних радосте, ображених покровителько; бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, покермуй мною, як подорожнім; образу мою знаючи — розріши її, як бажаєш.

Бо не маю іншої помочі, окрім Тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці; лише Тебе, о Богомати, що збереже й покриє мене повіки віків. Амінь.

Молитва про заступництво і захист на Успіння Пресвятої Богородиці

Пресвята Діво Маріє, Мати Божа, прийми мої молитви та звернення моє. Захисти мене і мою родину від усіх бід і спокус, даруй мир у серці та стійкість у вірі. Допоможи нам іти шляхом праведності та завжди відчувати Твою материнську опіку. Амінь.

Молитва про прощення та духовне очищення на Успіння Пресвятої Богородиці

О Пресвята Богородице, очисти моє серце від гріхів і даруй душевний спокій. Навчи мене прощати тих, хто завдав образ, і жити в любові та милосерді. Постався за мене перед Сином Твоїм, Господом нашим, щоб я здобув (-ла) благодать і світло на своєму життєвому шляху. Амінь.

Молитва про надію та вічне життя на Успіння Пресвятої Богородиці

Свята Матір Божа, у Твоєму Успінні ми бачимо надію для всіх віруючих. Підтримай мене у скорботі та труднощах, нагадай, що смерть – не кінець, а шлях до вічного життя. Даруй мені віру, терпіння і любов до Бога та ближніх, щоб моє серце завжди було сповнене світла. Амінь.

Сильна молитва на Успіння Пресвятої Богородиці про заступництво та духовну силу

Пресвята Богородице, Мати Божа, у Твоєму Успінні ми бачимо приклад віри і смирення. Допоможи мені нести тягарі цього життя з терпінням і любов’ю, навіть коли серце важке і душа сповнена суму. Навчи мене не зневірятися, а звертатися до Бога у молитві, сподіваючись на Його милість.

Постався за мене перед Сином Твоїм, щоб я отримав (-ла) благодать витримки і внутрішню силу. Нехай Твоя материнська опіка завжди буде зі мною, а моє серце відчуває спокій, навіть у бурі життєвих випробувань.

Сильна молитва-прохання на Успіння Пресвятої Богородиці

Пресвята Діво, молю Тебе, будь поруч і захисти моє серце від сумнівів та страху. Даруй мені спокій і віру. Обійми мене своєю материнською любов’ю та настав на шлях добра і правди. Свята Мати, підтримай мене у труднощах і навчи жити у світлі Твого прикладу та Божої любові.

Будь моєю надією у скорботі і даруй сили нести щоденні випробування з вірою. Мати Божа, прийми моє серце і мої молитви, очисти від страху і наповни світлом, любов’ю та вірою. Амінь.

Наступне велике церковне свято — Усікновення голови Іоанна Хрестителя. Дізнайся його дату, та інші дати важливих свят за новим стилем у нашому Церковному календарі на 2025 рік.

