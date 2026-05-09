Епоха інновацій в Apple: що готує компанія на найближчі два роки

В надрах Купертіно назріває тиха революція. Поки світ обговорює поточні релізи, Марк Гурман із Bloomberg розкрив плани Apple на найближчі два роки. Схоже, компанія готується до зміни парадигми: від фінансового консерватизму Тіма Кука до епохи інновацій будь-якою ціною під керівництвом ймовірного наступника — Джона Тернуса.

iPhone 20 Glasswing: коли залізо стає прозорим

Головною сенсацією став проєкт ювілейного iPhone 20, який всередині компанії називають Glasswing. Назва, запозичена у метелика з прозорими крилами, ідеально описує концепцію: дисплей, що плавно затікає на всі чотири краї корпусу.

Це не просто зміна дизайну, а повне злиття апаратної частини з софтом. Для цього готується інтерфейс Liquid Glass, де кожен елемент меню виглядатиме як частина фізичного скла. Apple повертається до своєї давньої ідеї — зробити гаджет, який відчувається як єдиний монолітний кристал.

iOS 27 Rave: Siri стає повноцінним співрозмовником

Операційна система наступного покоління під кодовою назвою Rave зосередиться на ШІ. Головна зміна — перетворення Siri на окремий додаток-чат-бот.

Siri отримає власний інтерфейс із історією діалогів, підтримку складних команд та сторонніх агентів. Функція візуального аналізу стане повноцінним режимом камери. Вона зможе миттєво зчитувати контактні дані або вираховувати калорійність продуктів, просто дивлячись на них. Додаток Фотографії отримає інструменти для генеративного розширення кадрів та інтелектуальної зміни композиції.

watchOS 27: Ультра-функції для всіх

Для Apple Watch готується оновлення під назвою Orchid. Apple тестує спрощений модульний циферблат, натхненний версією Ultra. Головний акцент — на гігантському цифровому годиннику, що займає дві третини екрана, залишаючи місце лише для трьох найважливіших віджетів знизу. Це зробить інтерфейс чистішим і зручнішим для повсякденного використання на стандартних моделях годинників.

Криза Vision Pro та робототехніки

Попри амбіції, не все в Купертіно йде гладко. Продажі Vision Pro сповільнюються: ціна в 3499 доларів та вага пристрою залишаються непереборними бар’єрами. За даними Гурмана, Apple призупинила розробку поточного форм-фактора гарнітури, зосередившись на легких AR-окулярах.

Паралельно компанія переживає відтік мізків у департаменті робототехніки. Провідні інженери проєкту настільного робота J595 (зокрема Бенуа Ландрі та Лібо Мейєрс) залишили компанію заради Google DeepMind та Meta. Це ставить під питання швидкий реліз домашніх роботів від Apple.

Прихід Джона Тернуса на позицію CEO може кардинально змінити фінансову стратегію. Якщо Кук зробив Apple найбагатшою компанією через викуп акцій та економію, то Тернус, за підтримки дизайнерів та інженерів, планує спрямувати мільярди на R&D (дослідження) та агресивні поглинання ШІ-стартапів.

