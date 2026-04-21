Тім Кук офіційно залишає посаду гендиректора Apple: кінець 15-річної епохи

У вівторок, 21 квітня, технологічний світ здригнувся від офіційного повідомлення: епоха Тіма Кука, яка тривала 15 років, добігає кінця. З 1 вересня штурвал найбільшої компанії світу переходить до Джона Тернуса, людини, яка буквально малювала сучасне обличчя Apple. Про це пише телеканал NBC News.

Тім Кук не зникає з радаров — він обійме стратегічну посаду виконавчого голови ради директорів, але його емоційне прощання з посадою СЕО вже розлетілося на цитати.

Що сказав Тім Кум про роботу в компанії

У своєму офіційному зверненні Кук не стримував почуттів. Він дав зрозуміти, що Apple для нього — це не просто бізнес, а сенс життя:

— Керувати такою надзвичайною компанією було найбільшим привілеєм у моєму житті. Я люблю Apple усім своїм єством. Я безмежно вдячний за можливість працювати з цією командою геніальних, креативних і глибоко небайдужих людей, чия відданість справі щодня змінює життя наших клієнтів, — наголосив Тім Кук.

Джон Тернус: від розробника до наступника

Новий директор Джон Тернус, який молодший за свого попередника на 15 років, працює в компанії з 2001-го. Саме його рука торкнулася дизайну iPhone, AirPods та переходу комп’ютерів Mac на власні чіпи. Приймаючи виклик, Тернус висловився лаконічно, але амбітно:

Я глибоко вдячний за цю можливість нести місію Apple далі. Попереду — нові горизонти, і я готовий продовжувати створювати продукти, які надихають світ, — заявив майбутній очільник компанії.

Чому це відбувається саме зараз

Чутки про те, що Кук планує піти, з’явилися ще минулої осені. Попри фінансовий тріумф (акції злетіли на 1700% за його каденцію), Apple останнім часом дещо забуксувала в гонці штучного інтелекту.

Аналітики прямо кажуть: компанії потрібен технократ. Замість того, щоб будувати власний ШІ, Apple довелося йти на уклін до Google, інтегруючи систему Gemini. Окрім того, провал із VR-шоломом Vision Pro та затримки нової Siri підлили масла у вогонь.

Політика, золото та дипломатія

Цікаво, що в новій ролі виконавчого голови Кук стане таким собі послом Apple у світі великої політики. Його здатність домовлятися з владою стала легендарною. Чого вартий лише його візит до Овального кабінету, де він подарував Дональду Трампу 24-каратну золоту статую з логотипом Apple.

Кук залишиться де-факто амбасадором компанії. Він допомагатиме взаємодіяти з політиками по всьому світу — це те, що він робить краще за будь-кого іншого в Кремнієвій долині, — йдеться у внутрішніх коментарях компанії.

Зміна СЕО тягне за собою ланцюгову реакцію. Компанію вже залишив операційний директор Джефф Вільямс, якого колись вважали фаворитом. Під питанням майбутнє Джоні Сруджі (творця чіпів М-серії) та керівника ШІ-напряму Джона Джанандреа.

Натомість на сцену виходять нові віцепрезиденти: Флетчер Роткоф (майбутні смартокуляри) та Іван Крстич (кібербезпека).

