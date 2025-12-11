Топ-10 додатків на iPhone та iPad 2025: Apple підбили підсумки року

Компанія Apple оприлюднила щорічний рейтинг найпопулярніших додатків для iPhone та iPad за підсумками 2025 року. Топи базуються на завантаженнях та використанні в App Store, де лідирують сервіси для спілкування, розваг та продуктивності — читай у матеріалі, які додатки взяли перші позиції.
Топ-10 додатків на iPhone та iPad 2025: додатки, що зайняли перші позиції
Згідно з даними, штучний інтелект та соціальні мережі домінують у списках безплатних додатків, відображаючи глобальні тренди. Варто зазначити, що рейтинг не включає в себе платні додатки, ігри чи сервіс Apple Arcade.
Топ додатків для iPhone 2025:
- ChatGPT;
- Threads;
- Google;
- TikTok;
- WhatsApp;
- Instagram;
- YouTube;
- Google Maps;
- Gmail;
- Google Gemini.
Цей список демонструє зростання інтересу до чат-ботів та пошукових сервісів, де Google представлений кількома продуктами.
Топ додатків для iPad 2025:
- YouTube;
- ChatGPT;
- Netflix;
- Disney+;
- Amazon Prime Video;
- TikTok;
- Google Chrome;
- GoodNotes;
- Canva;
- HBO Max.
На iPad переважають стримінгові сервіси, такі як Netflix та Disney+, що вказує на використання планшетів для розваг. Рейтинги відображають еволюцію мобільних технологій, з акцентом на розвиток AI та відео-контенту.
Раніше ми писали, чому iPad зручний для навчання — читай у матеріалі, чому його хочуть всі діти.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!