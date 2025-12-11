Топ-10 додатків на iPhone та iPad 2025: Apple підбили підсумки року

Компанія Apple оприлюднила щорічний рейтинг найпопулярніших додатків для iPhone та iPad за підсумками 2025 року. Топи базуються на завантаженнях та використанні в App Store, де лідирують сервіси для спілкування, розваг та продуктивності — читай у матеріалі, які додатки взяли перші позиції.

Топ-10 додатків на iPhone та iPad 2025: додатки, що зайняли перші позиції

Згідно з даними, штучний інтелект та соціальні мережі домінують у списках безплатних додатків, відображаючи глобальні тренди. Варто зазначити, що рейтинг не включає в себе платні додатки, ігри чи сервіс Apple Arcade.

Топ додатків для iPhone 2025:

ChatGPT; Threads; Google; TikTok; WhatsApp; Instagram; YouTube; Google Maps; Gmail; Google Gemini.

Цей список демонструє зростання інтересу до чат-ботів та пошукових сервісів, де Google представлений кількома продуктами.

Читати на тему Коли вийде iPhone 18: чи варто чекати на версію Pro Maх у 2026 році Коли вийде 18 айфон та чому аналітики прогнозують скорочення модельного ряду?

Топ додатків для iPad 2025:

YouTube; ChatGPT; Netflix; Disney+; Amazon Prime Video; TikTok; Google Chrome; GoodNotes; Canva; HBO Max.

На iPad переважають стримінгові сервіси, такі як Netflix та Disney+, що вказує на використання планшетів для розваг. Рейтинги відображають еволюцію мобільних технологій, з акцентом на розвиток AI та відео-контенту.

Раніше ми писали, чому iPad зручний для навчання — читай у матеріалі, чому його хочуть всі діти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!