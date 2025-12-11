Топ-10 приложений на iPhone и iPad 2025: Apple подвели итоги года

Компания Apple обнародовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений для iPhone и iPad по итогам 2025 года. Топы базируются на загрузках и использовании в App Store, где лидируют сервисы для общения, развлечений и производительности — читай в материале, которые взяли первые позиции.
Топ-10 приложений на iPhone и iPad 2025: приложения, занявшие первые позиции
Согласно данным, искусственный интеллект и социальные сети доминируют в списках бесплатных приложений, отражая глобальные тренды. Стоит отметить, что рейтинг не включает платные приложения, игры или сервис Apple Arcade.
Топ приложений для iPhone 2025:
- ChatGPT;
- Threads;
- Google;
- TikTok;
- WhatsApp;
- Instagram;
- YouTube;
- Google Maps;
- Gmail;
- Google Gemini.
Этот список демонстрирует рост интереса к чат-ботам и поисковым сервисам, где Google представлен несколькими продуктами.
Топ приложений для iPad 2025:
- YouTube;
- ChatGPT;
- Netflix;
- Disney+;
- Amazon Prime Video;
- TikTok;
- Google Chrome;
- GoodNotes;
- Canva;
- HBO Max.
iPad преобладают стриминговые сервисы, такие как Netflix и Disney+, что указывает на использование планшетов для развлечений. Рейтинги отражают эволюцию мобильных технологий с акцентом на развитие AI и видео-контента.
Раньше мы писали, почему iPad удобен для обучения — читай в материале, почему его хотят все дети.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!