Топ-10 приложений на iPhone и iPad 2025: Apple подвели итоги года

Компания Apple обнародовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений для iPhone и iPad по итогам 2025 года. Топы базируются на загрузках и использовании в App Store, где лидируют сервисы для общения, развлечений и производительности — читай в материале, которые взяли первые позиции.

Топ-10 приложений на iPhone и iPad 2025: приложения, занявшие первые позиции

Согласно данным, искусственный интеллект и социальные сети доминируют в списках бесплатных приложений, отражая глобальные тренды. Стоит отметить, что рейтинг не включает платные приложения, игры или сервис Apple Arcade.

Топ приложений для iPhone 2025:

ChatGPT; Threads; Google; TikTok; WhatsApp; Instagram; YouTube; Google Maps; Gmail; Google Gemini.

Этот список демонстрирует рост интереса к чат-ботам и поисковым сервисам, где Google представлен несколькими продуктами.

Топ приложений для iPad 2025:

YouTube; ChatGPT; Netflix; Disney+; Amazon Prime Video; TikTok; Google Chrome; GoodNotes; Canva; HBO Max.

iPad преобладают стриминговые сервисы, такие как Netflix и Disney+, что указывает на использование планшетов для развлечений. Рейтинги отражают эволюцию мобильных технологий с акцентом на развитие AI и видео-контента.

