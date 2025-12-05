Коли выйдет iPhone 18: стоит ли ждать версию Pro max в 2026 году

Казалось бы, высокие показатели iPhone 17 должны были бы побудить Apple придерживаться проверенного курса, но свежие отчеты указывают на обратное. Техногигант готовит сюрприз, который может озадачить рынок: похоже, эра широкого выбора подходит к концу, и в следующем году компания представит рекордно компактную серию гаджетов.

iPhone 18 дата выхода: традиции против новых реалий

Главный вопрос, который уже сейчас интересует пользователей, планирующих обновление гаджетов через год — когда выйдет iPhone 18. Если Apple не изменит своим многолетним привычкам, презентация состоится по классическому графику — в первой половине сентября 2026 года.

Однако по данным аналитиков, сама суть запуска может измениться. Если 2025 год отметился ростом продаж на 6,1% благодаря текущей модели, то следующий год может принести спад на 4,2%. Причина кроется в сокращении ассортимента.

Так что, iPhone 18 дата выхода которого ожидается осенью, может стать началом эры компактной флагманской линейки, которой мы не видели с 2019 года.

Когда выйдет iPhone 18 Pro: что о нем известно

Apple, вероятно, уберет из ассортимента некоторые нишевые модели, сосредоточившись на ключевых устройствах.

Это создает интересный парадокс. С одной стороны, компания оптимизирует производство, с другой — рискует потерять часть аудитории, которая привыкла к широкому выбору. Именно поэтому аналитики прогнозируют снижение интереса покупателей именно в тот период, когда выйдет 18 iPhone.

Похудение модельного ряда может привести к тому, что покупателям будет сложнее подобрать гаджет под специфические потребности, что и отразится на статистике продаж в 2026 году.

Когда выйдет iPhone 18 Pro и Pro Max

Больше всего волнений эти новости вызывают у сторонников премиального сегмента. Однако инсайдеры успокаивают: резать флагманы никто не будет. Те, кто ждет, когда выйдет iPhone 18 Pro max, получат свой ультимативный гаджет. Самые дорогие модели остаются локомотивом прибыли компании.

То же самое касается и базового флагмана. На запрос, когда выйдет iPhone 18, ответ остается неизменным — сентябрь 2026-го.

Сокращение, вероятнее всего, коснется экспериментальных моделей (вроде версий Plus или Slim), но костяк линейки — Pro и Pro Max — останется неприкосновенным. Apple делает ставку на проверенные хиты, даже если общее количество моделей на полке уменьшится.

Кстати, такое пристальное внимание к тому, когда выйдет айфон 18, продиктовано безумным успехом текущей серии. iPhone 17 не просто оправдал надежды, но и побил рекорды продаж предыдущей модели смартфона.

