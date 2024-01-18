Как правильно заряжать iPhone: правила, которые помогут сохранить аккумулятор

iPhone — один из самых популярных гаджетов во всем мире. Пользователи часто выделяют телефон среди других, указывая на удобство и качественные обновления. Как правильно заряжать iPhone и что нужно об этом знать — читай в материале.
Для того чтобы сохранить батарею iPhone, следует придерживаться следующих правил:
Если ты думаешь о том, как правильно заряжать iPhone, то воздействие температуры на аккумулятор является ключевым аспектом ухода за ним.
Оптимальная температура для работы iPhone находится в пределах от 0ºC до 35°C, при этом идеальный диапазон составляет от 16ºC до 22°C. За пределами этих рамок могут возникнуть проблемы, особенно если смартфон используется для съемки или игры при наличии яркого солнца.
При зарядке стандартным блоком мощностью 5 Вт температура смартфона может подняться до 32°C. При использовании блоков с мощностью 12 Вт, 20 Вт и выше, температура может достигнуть 35°C и выше.
При использовании MagSafe температура также может превысить 35°C, однако смартфон будет держать в горячем состоянии значительно дольше, что вредно влияет на батарею.
Использование не сертифицированных зарядных станций может привести к зарядке в течение 6 часов и удержанию смартфона в горячем состоянии, что является наименее эффективным методом питания.
Оптимальным решением для подзарядки является использование Lightning (с провода).
Оптимальным решением для подзарядки является использование Lightning (с провода).
Ночью используй блок питания 5 Вт, чтобы удерживать смартфон в холодном состоянии, а днем можно переключиться на блок питания 20 Вт для быстрой зарядки без перегрева iPhone.
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