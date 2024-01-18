Как правильно заряжать iPhone: правила, которые помогут сохранить аккумулятор

iPhone — один из самых популярных гаджетов во всем мире. Пользователи часто выделяют телефон среди других, указывая на удобство и качественные обновления. Как правильно заряжать iPhone и что нужно об этом знать — читай в материале.

Как правильно заряжать iPhone: пять советов по уходу за аккумулятором

Для того чтобы сохранить батарею iPhone, следует придерживаться следующих правил:

Включи оптимизированную зарядку. Это можно сделать в разделе Настройки — Аккумулятор. Нажми Состояние аккумулятора и Оптимизированная зарядка (вкл). Смартфон автоматически снизит скорость зарядки после достижения уровня 80%, чтобы избежать вредного хранения на 100%. Потому лучше не заряжать телефон на максимум. Важно добавить, что аккумулятору вредно полностью разряжаться и полностью заряжаться. Избегай нагрузки при экстремальных температурах. Аккумулятор iPhone лучше всего работает в диапазоне от 0ºC до 35ºC. Низкая температура временно ухудшит обмен ионами и может привести к временному замедлению программ. А вот высокая температура может навсегда повредить материалы внутри батареи и сократить количество ионов, способных генерировать энергию. Выбирай менее мощный адаптер питания. Рекомендуется использовать адаптер питания мощностью 5 Вт (типично, входит в комплект) для ночной зарядки iPhone. Избегай беспроводной зарядки, включая MagSafe. Все индуктивные катушки, передающие энергию, генерируют больше тепла, чем ведущие зарядные устройства. Тепловое воздействие может ускорить процесс распада материалов в батарее и ухудшить ее ресурс работы.

Как заряжать iPhone, чтобы батарея не портилась: подробнее о влиянии температур

Если ты думаешь о том, как правильно заряжать iPhone, то воздействие температуры на аккумулятор является ключевым аспектом ухода за ним.

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Оптимальная температура для работы iPhone находится в пределах от 0ºC до 35°C, при этом идеальный диапазон составляет от 16ºC до 22°C. За пределами этих рамок могут возникнуть проблемы, особенно если смартфон используется для съемки или игры при наличии яркого солнца.

При зарядке стандартным блоком мощностью 5 Вт температура смартфона может подняться до 32°C. При использовании блоков с мощностью 12 Вт, 20 Вт и выше, температура может достигнуть 35°C и выше.

При использовании MagSafe температура также может превысить 35°C, однако смартфон будет держать в горячем состоянии значительно дольше, что вредно влияет на батарею.

Как правильно заряжать iPhone: какие провода использовать

Использование не сертифицированных зарядных станций может привести к зарядке в течение 6 часов и удержанию смартфона в горячем состоянии, что является наименее эффективным методом питания.

Оптимальным решением для подзарядки является использование Lightning (с провода).

Ночью используй блок питания 5 Вт, чтобы удерживать смартфон в холодном состоянии, а днем можно переключиться на блок питания 20 Вт для быстрой зарядки без перегрева iPhone.

Как лучше заряжать iPhone: главные выводы

Избегай зарядки iPhone в холодных помещениях, особенно если ты автомобилист, и избегай подключения зарядного устройства, садясь в непрогретую машину. Подожди 10 минут, прежде чем заряжать свой гаджет, тем самым продлевая продолжительность его службы. В течение зимы важно размещать телефон во внутренних карманах. Даже если это приводит к некоторому неудобству при извлечении телефона, это решение значительно уменьшает риск потери связи из-за быстрого разряда Li-Ion батареи. Держи телефон подальше от солнечных лучей во время зарядки. Повышенная температура при зарядке, соединенная с жарой, может только обострить проблему. Перед зарядкой устройства снимай защитный чехол во избежание перегрева во время зарядки.

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