iPhone 14: стоит ли обновляться до этой модели

Компания Apple ежегодно обновляет модельный ряд смартфонов, заставляя поклонников бренда каждую осень ждать новостей. Узнавая о доступных обновлениях и улучшениях, которые появятся в новой версии телефона, пользователи принимают решение о том, какой именно телефон приобрести в этом году. А может, стоит повременить с покупкой? В данной статье пойдет речь о том, кому подойдет iPhone 14 и почему данная модель может быть выгодным приобретением в 2023 году.

Три важных причины выбрать iPhone 14

Кроме того, что после выхода 15-й модели цены на iPhone 14 в Киеве стали доступнее, есть ряд аргументов в пользу конкретно этой модели телефона. Вот несколько причин перейти на версию 2022 года:

Crash Detection и Emergency SOS через спутник — две функции, позволяющие передавать данные о твоем местоположении и сообщать об автомобильных авариях;

современный смартфон с большим экраном. Версия 14 Plus с диагональю 6,7 дюйма позволит наслаждаться играми и просмотром видеороликов. А модель 14 Pro Max может порадовать сверхплавными возможностями ProMotion и функцией Always On для быстрого чтения важной информации, когда телефон заблокирован;

использование iPhone 11 2019 года или старше. Такие смартфоны существенно уступают современным в производительности. Кроме того, в них неизменно стареют аккумуляторы, что приводит к сокращению времени автономной работы. Переходя на айфон 14, ты заметишь ощутимую разницу в производительности и качестве фото.

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Все мы имеем уникальные индивидуальные потребности и аргументы, которые кажутся ценными одним покупателям, но могут быть вовсе не важны для других. Модель 2022 года не понравится пользователям:

выбирающим маленький смартфон. В линейке iPhone 14 нет mini-версии. Поэтому тебе придется рассмотреть вариант покупки более старых 13 Mini или SE;

являющимся владельцами iPhone 13. Оба смартфона используют один и тот же процессор, поэтому ты не заметишь разницы в производительности более современного устройства. Айфон 13 Pro обладает многими ключевыми функциями 14 Pro, в том числе дисплеем ProMotion, возможностью создания роликов высокого качества, дисплеем Ceramic Shield и поддержкой 5G;

заинтересованным в покупке смартфонов последней модели. После появления Apple iPhone 15 у 14-й версии появился серьезный конкурент, который получит обновленный процессор, лучшую камеру и множество других полезных улучшений.

iPhone 14 — высокопроизводительный современный смартфон, заслуживающий внимания. Сегодня он является достойным конкурентом обновленной версии, выгодно отличаясь в ценовом аспекте.

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