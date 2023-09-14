Партнерский материал

iPhone: каковы преимущества и недостатки культового смартфона

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 14 сентября 2023, 19:15
iPhone
Фото: Unsplash

Больше новостей
Перехваченные разговоры
Бывало, пол человека разрывало: признание русского убийцы в перехваченных разговорах
Рош га-Шана
Рош Га-шана — что это за праздник и почему именно в Украину приезжают хасиды
Броньовані Черепахи
Бронированные черепахи помогают ВСУ! Как врачи-бизнесмены стали волонтерами
Прикордонники
Истории пограничников! Как наши герои обороняли Донецкое направление от российских захватчиков
Смотреть больше

Материалы по теме

Apple
Что показали на презентации Apple: iPhone 15 и другие новинки, о которых все говорят
ios 17
Общие плейлисты и поиск рецептов по фото? Что ждет пользователей iPhone 15 с новой iOS 17
iphone 15
Презентация iPhone 15: когда выйдет, основные изменения в дизайне и характеристиках
Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Как узнать, прослушивают ли мой телефон? Объясняет эксперт по кибербезопасности

Видео
0:01:22
Перехваченные разговоры

Бывало, пол человека разрывало: признание русского убийцы в перехваченных разговорах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Бронированные черепахи помогают ВСУ! Как врачи-бизнесмены стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Истории пограничников! Как наши герои обороняли Донецкое направление от российских захватчиков
0:03:31
Троєщинські луки
Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу
0:03:57
Богородичне
Хронология боев за Богородичное: оккупанты сбросили авиабомбу, жгли лес фосфором, но оставили после себя только мусор
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Украинские разработки меняют мир! Что известно о бионических руках, новых антибиотиках и перчатках для перевода
0:12:54
Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості
Минобороны не закупает аптечки? Хватает ли военным тактической медицины и какого она качества — подробнее
0:12:48
Ситуація на Кримському мосту сьогодні 14 вересня 2023
“Режим проветривания” в Керчи: Гуменюк про Крымский мост и маневры вражеских кораблей
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 14 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:23:16
Олена Зеленська на презентації проекту
Помогает с жильем приемным семьям! Елена Зеленская презентует свой проект Адрес детства
Больше видео
Як запекти гарбуз у духовці: 5 способів запекти гарбуз
Читать дальше
С пармезаном, яблоками, медом и в кожуре — пять способов запечь вкусную тыкву
як приготувати броколі
Читать дальше
Запекать, бланшировать или просто жевать? Пять простых способов приготовить брокколи

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь