Что показали на презентации Apple: iPhone 15 и другие новинки, о которых все говорят

12 сентября компания Apple представила свою новую продукцию. Ожидали, что компания представит новую серию смартфонов iPhone 15 с USB-C, смарт-часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Но что показали на презентации Apple осенью 2023 — читай в материале.

Что показали на презентации Apple: Apple Watch Series 9

Умные часы работают на процессоре S9, который на 30% превосходит по производительности платформу в Watch Series 8. Также разработчики улучшили анимацию. Теперь они могут распознавать голосовые команды и позволяют запускать разные функции при помощи Siri. Дисплей работает на максимальной яркости до 2000 нит. Диагональ экрана старая — 41 и 45 мм, а также узнаваемый корпус с колесиком Digital Crown.

Их будут продавать в черном, серебристом, золотом, красном и розовом цветах.

Кроме этого, Apple Watch Series 9 поддерживают новый жест. Это сделали для того, чтобы запускать музыку, принимать звонки или управлять фото и видеосъемкой достаточно дважды прикоснуться указательным пальцем к большому.

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Apple Watch Ultra 2

Вторым продуктом на презентации были защищенные смарт-часы Watch Ultra 2. Новая модель получила все технические особенности Series 9, в том числе поддержку двойного тапа, которая будет крайне полезна во время занятий спортом. Яркость экрана Watch Ultra 2 — 3000 нит.

Также для этих часов в Apple разработали специальный циферблат, который позволяет видеть всю информацию о тренировках и местоположении на одном экране.

Устройство может работать 36 часов в обычном режиме и до 72 часов в режиме экономии энергии. Цена будет стартовать от 799 долларов. Предзаказы будут принимать с 12 сентября, а продажи начнутся 22 сентября 2023 года.

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iPhone 15 и 15 Plus

Диагональ экрана iPhone 15 — 6,1 дюйма, iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Максимальная яркость дисплеев новых устройств — до 2000 нит. У них есть защита от влаги и прочное стекло поверх экрана. Камера у базовых версий осталась двойной, но основной сенсор получил разрешение 48 Мп. Также есть двукратный оптический зум.

Компания анонсировала интересную возможность портретной съемки с улучшенными цветами и детализацией даже при слабом свете.

По словам производителей, обе модели могут проработать в течение дня на одном заряде. Одно из самых ожидаемых обновлений — порт USB-C, который пришел вместо привычного Lightning. Теперь ноутбук и телефон можно будет питать от одной зарядки. Продажи запускают 22 сентября. Цены стартуют от 799 долларов за iPhone 15 на 128 Гб и от 899 долларов за iPhone 15 Plus на 128 Гб.

iPhone 15 Pro и Pro Max

Новинки стали прочнее и легче предыдущего поколения. iPhone 15 Pro и Pro Max оснащены 3-нанометровыми процессорами A17 Pro. Порт USB-C отличается от младших моделей поддержкой передачи данных на скорости до 10 Гбит/с. Также компания отказалась от переключателя режима Без звука. Вместо него установили универсальную кнопку, на которую можно назначить разные функции.

Разрешение основной камеры теперь — 48 Мп. Также будет улучшена ночная съемка, в частности, в портретном режиме за счет реалистичной работы Smart HDR. Продажи стартуют 22 сентября. Цена за — iPhone 15 Pro на 128 Гб от 999 долларов, и 1199 долларов — за iPhone 15 Pro Max на 128 Гб.

AirPods Pro

Вместе с новыми телефонами вчера представили AirPods Pro с зарядным кейсом, оснащенным USB-C. Скорее всего, других изменений в беспроводных наушниках пока не предвидится. Кроме того, компания выпустит в продажу проводные наушники с разъемом USB-C.

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