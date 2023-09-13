Что показали на презентации Apple: iPhone 15 и другие новинки, о которых все говорят

Анна Голишевская, редактор сайта 13 сентября 2023, 13:22
Apple
Фото: Unsplash

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