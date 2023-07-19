Какие модели iPhone до сих пор актуальны и почему смартфоны Apple вне конкуренции

Пользователи, предпочитающие телефоны на базе операционной системы Android, жалуются, что уже через несколько лет после покупки смартфон теряет актуальность. Это проявляется разными способами.

К примеру, при попытке установить приложения из Google Play появляется сообщение типа “Ваш смартфон не поддерживает это приложение”.

Несколько иная ситуация с операционной системой от Apple — iOS. Айфоны, поступившие в продажу еще в 2017 году (iPhone 8), до сих пор актуальны, ведь на них можно скачать iOS 16.

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Чем iPhone привлекает покупателя

Продолжительная программная поддержка в течение, по крайней мере, восьми лет после официальной презентации — лишь одна из причин повышенного спроса на Айфоны. Есть и другие аспекты, достойные вашего внимания, если задумались о переходе на Айфон.

Характеристики вне конкуренции

Многие покупатели, изучая характеристики смартфонов, смотрят на такой параметр как объем оперативной и внутренней памяти. По этому показателю даже бюджетные “звонилки” типа TECNO Mobile или Infinix выглядят как настоящие флагманы. К примеру, Tecno Spark 10 8/128 Gb.

Напротив, iPhone 11, появившийся в продаже в 2019 году, может казаться “динозавром”, ведь имеет куда более скромные параметры — всего 4 Гб ОЗУ и 64 Гб внутренней памяти.

Но сравним процессоры этих двух смартфонов. Tecno Spark 10 работает под управлением 8-ядерного чипа MediaTek Helio G37, анонсированного в 2020 году:

139 позиция в общем рейтинге процессоров к смартфонам;

общая оценка по показателям эффективности, производительности в играх и энергосбережения — 25 баллов;

тактовая частота — 2,3 ГГц;

тип и частота оперативной памяти — LPDDR4X и 1,6 ГГц.

iPhone 11, который является самым дешевым из “новых” Айфонов, работает на базе чипа Apple A13 Bionic:

22 позиция в рейтингах;

общая оценка по эффективности — 76 баллов;

тактовая частота — 2,650 МГц;

тип оперативной памяти — LPDDR4X с частотой 2133 МГц.

Что означают эти цифры? Всё очень просто. iPhone 11, официально представленный в 2019 году, оставляет позади конкурентов на базе Андроид. Даже тех, которые считаются новыми моделями 2022/23 годов. Что же говорить о более новых поколениях, например, iPhone 13 или 14 Pro Max?

Идеальная сбалансированность ОС и “железа”

Операционная система iOS разрабатывалась специально под архитектуру Apple Bionic. Отсюда получаем следующие преимущества:

плавность;

моментальный отклик;

меньше сбоев и конфликтов;

высокая степень энергосбережения;

возможность загрузки требовательных приложений и т.д.

К тому же производитель постоянно работает над устранением мелких ошибок и обновлением операционной системы.

Максимальная безопасность в сети

В новостях постоянно слышим сообщения, что “новый троян заразил миллионы смартфонов на Android”. Если вы купили iPhone, можете навсегда забыть об установке антивирусных программ.

Среди других важных преимуществ подчеркнем следующие моменты:

поддержка экосистемы Apple — устройства (MacBook, iPad, AirPods) мгновенно синхронизируются между собой;

— устройства (MacBook, iPad, AirPods) мгновенно синхронизируются между собой; фирменный сервис Apple — покупатели получают длительную гарантию и возможность бесплатно восстановить гаджет при падении и повреждении;

— покупатели получают длительную гарантию и возможность бесплатно восстановить гаджет при падении и повреждении; премиальные материалы, высокая степень защиты от влаги по стандарту IP67-68.

Покупку iPhone можно рассматривать и как инвестицию, ведь и через пять лет этот смартфон можно будет выгодно продать или обменять на более новый по программе Trade in.

Какой айфон купить в 2023 году?

Итак, если задумались о покупке нового смартфона, выбирайте Айфоны от iPhone 11 до iPhone 14. Напомним, что в сентябре ожидаем выход нового iPhone 15, который по слухам предложит много новых возможностей.

Тем же покупателям, которые не очень одобрительно относятся к огромным 6-дюймовым дисплеям, стоит взглянуть на iPhone SE 2022, выполненный в классическом корпусе с 4,7-дюймовым дисплеем. Но работает на базе мощной системы на кристалле — Apple A15 Bionic, гордо занимающей седьмую позицию в общем рейтинге процессоров к смартфонам.

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