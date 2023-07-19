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Какие модели iPhone до сих пор актуальны и почему смартфоны Apple вне конкуренции

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 19 июля 2023, 12:00
Які моделі iPhone досі актуальні та чому смартфони Apple поза конкуренцією
Фото: Pexels

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