Пользователям Iphone приготовиться! Apple анонсировала іOS 17 — каких обновлений ждать и дата релиза

5 июня компания Apple анонсировала выход новой версии операционной системы iOS 17. Какие изменения и обновления ожидать пользователям смартфонов iPhone — расскажем в материале.

iOS 17 — дата выхода

Новая версия iOS 17 станет доступной для пользователей в сентябре, вместе с выходом iPhone 15.

Обновления

Одним из основных обновлений, которые стоит ожидать, является приложение Телефон. В новой версии можно будет персонализировать контакты с помощью постеров. Также в Apple отметили, что такое нововведение будет доступно и для сторонних приложений для осуществления вызовов.

Приложение FaceTime будет поддерживать аудио- и видеосообщения, поэтому когда пользователи звонят кому-то, кто недоступен в момент звонка, они могут оставить сообщение, которое можно будет просмотреть позже. Кроме того, во время звонков в FaceTime появится возможность использовать реакции в виде emoji.

Еще одним нововведением станут сообщения в реальном времени. То есть, пользователям будет доступна функция перевода голоса в текст в режиме реального времени с отображением на экране.

В приложении Сообщения будут добавлены поисковые фильтры и большое количество стикеров. Интересно, что стикеры могут быть созданы пользователем самостоятельно из Live-фотографий.

Кроме того, с выходом новой версии iOS усовершенствуют функцию AirDrop для беспроводного обмена файлами. Теперь, приблизив устройства друг к другу, можно делиться контактами. Эта функция работает не только между смартфонами, но и между iPhone и Apple Watch.

Нововведения

В iOS 17 также появится новое приложение — Журнал. Это будет такой-себе дневник, в который пользователи смогут записывать свои мысли, а также добавлять фото, музыку.

Еще одним нововведением, которое ожидает пользователей с выходом iOS 17, станет режим зарядки StandBy. С помощью дополнительного устройства на ножке телефон будет заряжаться в горизонтальном положении и при этом превращаться в небольшой домашний центр.

В нем будет отображена такая информация как календарь, часы, будильник и тому подобное.

Но заметим, что такую док-станцию пользователям iPhone придется докупать отдельно.

Какие модели iPhone будут совместимы с iOS 17

По предварительным данным, известно, что обновление операционной системы получат такие модели:

Вся линейка iPhone 14.

Вся линейка iPhone 13.

Вся линейка iPhone 12.

Вся линейка iPhone 11.

iPhone XS и XS Max.

iPhone XR.

iPhone SE 2020.

iPhone SE 2022.

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