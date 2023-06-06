Пользователям Iphone приготовиться! Apple анонсировала іOS 17 — каких обновлений ждать и дата релиза

Диана Просяник, редактор сайта 06 июня 2023, 13:15
iOS17
Фото: Unsplash

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