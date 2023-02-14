Принципиально новые функции. Чем iPhone 14 Pro Maх отличается от предыдущих моделей

Каждый год компания Apple удивляет нас новыми моделями iPhone. Смартфоны давно завоевали любовь миллионов людей во всем мире своим качеством. Компания держит эту планку и дальше, потому каждый раз все поклонники Apple обновляют свои гаджеты.

Осенью прошлого года пользователям по всему миру представили новый iPhone 14 Pro Max. Своими характеристиками он отличается от предыдущих моделей. Чем именно? Мы расскажем об особенностях iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max: характеристики

Первое, на что обращаешь внимание, — размер смартфона. iPhone 14 Pro Max едва ли не самый большой из моделей. Размер дисплея — 6,7 дюйма. К примеру, в iPhone 14 Pro — 6,1 дюйма.

Сейчас также смотрят

То есть эта модель значительно больше. Может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть писать сообщения одной рукой.

Одним из преимуществ iPhone 14 Pro Max является новый шестиядерный процессор Apple A16 Bionic. С его помощью смартфон работает очень быстро, поддерживает разные игры и приложения и не виснет.

А благодаря экрану Super Retina XDR телефон имеет сверхвысокую плотность пикселей, что помогает сохранить четкость фотографий, видео, текста. Просмотр видеороликов или фильмов гарантирует качественную картинку, этому также способствует точность цветопередачи.

Помимо этого, экран хорошо защищен. Он изготовлен из Apple’s Ceramic Shield. Это высококачественное стекло, защищающее смартфон от повреждений и мелких царапин.

Новой функцией дисплея является Always On. Она позволяет показывать часы и некоторые виджеты, когда экран смартфона выключен.

Камера iPhone 14 Pro Max

Модели iPhone всегда славились своей способностью делать качественные фото. Иногда на телефон можно сделать студийные фото, которые выглядят, как будто их сделали дорогим фотоаппаратом. Все зависит от умения человека настроить камеру на телефоне и, конечно, от параметров гаджета.

iPhone 14 Pro Max имеет три задних камеры, они гармонично сливаются с задней панелью.

Камеры iPhone 14 Pro Max:

первая камера — широкоугольная, разрешение которой 48 Мп. Она имеет стабилизацию смещения датчика, диафрагму f/1.8 и двойной пиксельный сенсор;

вторая камера — ультраширокоугольная с 12 Мп и углом захвата 120°;

третья камера — телеобъектив на 12 Мп.

Среди новых режимов камеры — кинематографический. Эта функция размывает фон видео и добавляет эффект глубины. Есть способность снимать видео в формате 4к, частота — 30 кадров в секунду.

Изменения произошли и в фронтальной камере. Она имеет 12 Мп, автофокус и лучшую амплитуду.

А дизайнерское решение превратило фронтальную камеру в Dynamic Island.

Она комбинирует технологии “железа” и программное обеспечение, что позволяет менять форму и размер камеры в зависимости от действий пользователя.

Другие функции iPhone 14 Pro Max

В iPhone 14 Pro Max установлена батарея объемом 4323 мАч. Если активно использовать смартфон, он продержится 15–16 часов. А не при активном использовании телефон может работать около суток.

Данная модель имеет беспроводную зарядку. iPhone 14 Pro Max способен полностью зарядиться примерно за час.

Объем оперативной памяти — 6 Гб, а встроенная может достигать от 128 Гб до 1024 Гб. Размер встроенной памяти влияет на цену. iPhone 14 Pro Max может поддерживать две Sim-карты: физическую и электронную. Эту модель можно погружать в воду, но не дольше чем на 30 минут и не глубже чем на 1,5 м.

Еще одна новая функция iPhone 14 Pro Max — вызов экстренной помощи через спутниковую связь, даже если отсутствует мобильная связь, интернет или Wi-Fi.