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Принципово нові функції. Чим iPhone 14 Pro Maх відрізняється від попередніх моделей

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Лютого 2023, 13:00
iPhone 14 Pro Max: переваги над попередніми моделями iPhone
Фото: Depositphotos

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