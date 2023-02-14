Принципово нові функції. Чим iPhone 14 Pro Maх відрізняється від попередніх моделей

Щороку компанія Apple дивує нас новими моделями iPhone. Смартфони давно завоювали прихильність мільйонів людей у всьому світі своєю якістю. Компанія тримає цю планку й надалі, тому щоразу усі прихильники Apple оновлюють свої гаджети.

Восени минулого року користувачам у всьому світі представили новий iPhone 14 Pro Max. Своїми характеристиками він відрізняється від попередніх моделей. Чим саме? Ми розповімо про особливості iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max: характеристики

Найперше, на що звертаєш увагу, — розмір смартфона. iPhone 14 Pro Max чи не найбільший з моделей. Розмір дисплея — 6,7 дюйма. До прикладу, в iPhone 14 Pro — 6,1 дюйма.

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Тобто ця модель є значно більшою. Можливо, знадобиться певний час, щоб звикнути писати повідомлення однією рукою.

Однією з переваг iPhone 14 Pro Max є новий шестиядерний процесор Apple A16 Bionic. З його допомогою смартфон працює надзвичайно швидко, підтримує різноманітні ігри та застосунки й не висне.

А завдяки екрану Super Retina XDR телефон має надвисоку щільність пікселів. Це допомагає зберегти чіткість фотографій, відео, тексту. Перегляд відеороликів чи фільмів гарантує якісну картинку, цьому також сприяє точність передачі кольорів.

Крім цього екран добре захищений. Він виготовлений з Apple’s Ceramic Shield. Це високоякісне скло, що захищає смартфон від пошкоджень та дрібних подряпин.

Новою функцією дисплея є Always On. Вона дозволяє показувати годинник і деякі віджети, коли екран смартфона вимкнений.

Камера iPhone 14 Pro Max

Моделі iPhone завжди славилися своєю здатністю робити якісні фото. Інколи на телефон можна зробити студійні фото, які виглядають, ніби їх зробили дорогим фотоапаратом. Усе залежить від вміння людини налаштувати камеру телефоні і, звісно, від параметрів гаджета.

iPhone 14 Pro Max має три задні камери, вони гармонійно зливаються із задньою панеллю.

Камери iPhone 14 Pro Max:

перша камера — ширококутна, роздільна здатність якої 48 Мп. Вона має стабілізацію зсуву датчика, діафрагму f/1.8 та подвійний піксельний сенсор;

друга камера — ультраширококутна з 12 Мп та кутом захоплення 120°;

третя камера — телеоб’єктив на 12 Мп.

Серед нових режимів камери — кінематографічний. Ця функція розмиває фон відео та додає ефект глибини. Є здатність знімати відео у форматі 4к, частота — 30 кадрів за секунду.

Зміни відбулися й у фронтальній камері. Вона має 12 Мп, автофокус та кращу амплітуду.

А дизайнерське рішення перетворило фронтальну камеру на Dynamic Island.

Вона комбінує технології “заліза” та програмне забезпечення, що дає змогу змінювати форму та розмір камери залежно від дій користувача.

Інші функції iPhone 14 Pro Max

В iPhone 14 Pro Max встановлена батарея об’ємом 4323 мАг. Якщо активно користуватися смартфоном, він протримається 15–16 годин. А при менш активному користуванні телефон може працювати близько доби.

Ця модель має бездротову зарядку. iPhone 14 Pro Max здатний повністю зарядитися приблизно за годину.

Обсяг оперативної пам’яті — 6 Гб, а вбудована може сягати від 128 Гб до 1024 Гб. Розмір вбудованої пам’яті впливає на ціну. iPhone 14 Pro Max може підтримувати дві Sim-карти: фізичну та електронну. Цю модель можна занурювати у воду, але не довше ніж на 30 хвилин та не глибше ніж 1,5 м.

Ще одна нова функція iPhone 14 Pro Max — виклик екстреної допомоги через супутниковий зв’язок, навіть якщо відсутній мобільний зв’язок, інтернет чи Wi-Fi.