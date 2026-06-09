AirPods Pro 4: коли вийдуть і чим здивують нові навушники Apple

Apple готує масштабний технологічний прорив у сфері своїх пристроїв. Попереду чекає преміальна версія — AirPods Pro 4.

МИ зібрали всю актуальну інформацію про дату виходу, революційні ШІ-функції та можливості майбутньої новинки.

Дата виходу і ціна AirPods Pro 4

Зазвичай Apple оновлює Pro-серію раз на три роки, але цього разу цикл буде порушено через впровадження принципово нових компонентів.

Очікується, що AirPods Pro 4 презентують у вересні 2026 року на традиційній осінній презентації Apple, разом з лінійкою iPhone 18 та першими складаними пристроями компанії.

Аналітики припускають, що новинка може продаватися паралельно з AirPods Pro 3 як ультра-преміальна, дорожча версія.

Оскільки модель позиціонується як технологічний флагман з ІЧ-камерами та потужним ШІ-сопроцесором, її вартість, за прогнозами, складе від $299 до $349.

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Аirpods pro 4: інфрачервоні камери та візуальний ШІ

Найнесподіванішою та найбільш обговорюваною зміною стане поява мініатюрних інфрачервоних камер, вбудованих у ніжки навушників. Це не просто інструмент для фото, а очі для штучного інтелекту.

Очікується іще одне ноу-хау: просторове аудіо нового рівня: Камери скануватимуть оточення в режимі реального часу. Якщо ти повернеш голову під час перегляду відео на Apple Vision Pro або Mac, звук підлаштується під геометрію кімнати з ідеальною точністю.

І головна революція — візуальний інтелект. Оновлена Siri зможе буквально бачити те саме, що й ти. Ти зможеш запитати: Сiri, на що я зараз дивлюся? або Яка калорійність цієї страви переді мною?, і ШІ на базі Apple Intelligence видасть голосову підказку прямо у вухо, проаналізувавши картинку з ІЧ-камер навушників.

Навушники отримають довгоочікуваний чіп нового покоління — Apple H3.

Очікувані функції та покращення:

Просунуте шумозаглушення (ANC): З чіпом H3 ШІ ізолюватиме не просто монотонний гул, а динамічно вирізатиме конкретні небажані звуки, наприклад, гавкіт собаки або плач дитини, залишаючи важливі аудіосигнали.

Lossless-аудіо без затримок: Очікується повноцінна підтримка звуку без втрат якості у зв’язці з iPhone, а не тільки з гарнітурою Vision Pro.

Прокачаний Адаптивний режим: навушники навчаться краще розпізнавати контекст — вони зрозуміють, коли ви зайшли в магазин і почали говорити з касиром, миттєво приглушуючи музику та переводячи фокус на голос співрозмовника.

Коли можно буде купити AirPods Pro 4

Попередні замовлення на AirPods Pro 4 можуть відкритися 11 вересня 2026 року, а офіційний старт продажів у світі очікується 18 вересня. В українських магазинах новинка, ймовірно, з’явиться через 1–2 тижні — наприкінці вересня або на початку жовтня 2026 року. Читай також, коли вийде оновлення iOS 27: нові основні покращення та графік релізу.

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