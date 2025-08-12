Мариновані сливи на зиму: простий рецепт пікантної закуски

Настав час закруток. Серпень-вересень — сезон достигання фруктів та овочів. Кожна господиня старається зробити заготівлі на зиму, щоб у холодний період був достатній запас вітамінів та смачних різноманітних харчів. Саме в серпні дозрівають ароматні, солодкі сливи. З них на зиму можна приготувати не тільки компоти, джеми, варення, а й пікантні закуски.

Читай, як приготувати мариновані сливи по-українськи, і про список потрібних інгредієнтів — у матеріалі.

Для приготування пікантної закуски найкраще вибирати м’ясисті й тверді плоди, від яких добре відокремлюється кісточка. Хоча маринують такі сливи як без кісточки, так і з нею.

Мариновані сливи стануть чудовим доповненням до м’яса чи птиці. Вони можуть бути компонентом різних салатів, рибних страв чи закускою до міцних напоїв.

Мариновані сливи як оливки на зиму

Інгредієнти:

Сливи — 2 кг

Вода — 700 мл

Цукор — 450 г

Оцет 9% — 350 мл

Лаврове листя — 8 г

Чорний перець горошком — 1/2 чайні ложки

Гвоздика — 1/2 чайної ложки

Сіль — 1 чайна ложка

Приготування

Від цілих, твердих слив відриваємо хвостики та миємо плоди. Заварюємо маринад: у воду додаємо сіль, гвоздику, лаврове листя, цукор та оцет. Відправляємо маринад на плиту і кип’ятимо. Сливи висипаємо в емальовану каструлю та заливаємо їх маринадом. Закриваємо кришкою і ставимо на добу маринуватись. За добу зливаємо маринад, кип’ятимо, ще раз заливаємо і ставимо на добу. Після другої доби, зливши маринад, знову кип’ятимо, розкладаємо сливи по стерилізованих банках. Заливаємо гарячим маринадом і закручуємо.

Мариновані сливи на зиму: відеорецепт

А ось ще один рецепт маринованих слив за 1 день.

Мариновані сливи на зиму простий рецепт: відео

Мариновані сливи з гвоздикою та корицею

Такі сливи можна замаринувати як десерт і подавати на вишуканих застіллях. Знадобляться такі інгредієнти:

2 л води

400 г цукру

150 мл оцту

10 горошин перцю

10 зерен гвоздики

паличка або 0,5 ст.л. кориці

Приготування

Сливи добре помий, посортуй і розділи на половинки. Маринувати можна з кісточками чи без. Але краще таки їх прибрати. Занур сливи на 3 хвилини у гарячу воду. Після цього відразу охолоди у воді. Сливи розділи по банках.

Для маринаду приготуй 2 літри води, додай цукор, корицю та всі спеції. Закип’яти воду і витримай її протягом 5 хвилин. Після цього додай оцет. Проціди маринад через марлю у банки. Рівномірно розподіли спеції по банках. Накрий банки кришками та почни стерилізацію.

Півлітрові банки стерилізуй 10 хвилин, літрові по 15 хвилин. На трилітрові банки знадобиться 25 хвилин стерилізації. Мариновані сливи закатай у банки.

Обов’язково попробуй приготувати хоч один з цих рецептів. Незвичний і пікантний смак здивує тебе.

