Мариновані сливи на зиму: простий рецепт пікантної закуски

Мариновані сливи на зиму: рецепт Фото Unsplash Настав час закруток. Серпень-вересень — сезон достигання фруктів та овочів. Кожна господиня старається зробити заготівлі на зиму, щоб у холодний період був достатній запас вітамінів та смачних різноманітних харчів. Саме в серпні дозрівають ароматні, солодкі сливи. З них на зиму можна приготувати не тільки компоти, джеми, варення, а й пікантні закуски. Читай, як приготувати мариновані сливи по-українськи, і про список потрібних інгредієнтів — у матеріалі. Для приготування пікантної закуски найкраще вибирати м'ясисті й тверді плоди, від яких добре відокремлюється кісточка. Хоча маринують такі сливи як без кісточки, так і з нею. Мариновані сливи стануть чудовим доповненням до м'яса чи птиці. Вони можуть бути компонентом різних салатів, рибних страв чи закускою до міцних напоїв. Мариновані сливи як оливки на зиму Інгредієнти: Сливи — 2 кг Вода — 700 мл Цукор — 450 г Оцет 9% — 350 мл Лаврове листя — 8 г Чорний перець горошком — 1/2 чайні ложки Гвоздика — 1/2 чайної ложки Сіль — 1 чайна ложка Приготування Від цілих, твердих слив відриваємо хвостики та миємо плоди. Заварюємо маринад: у воду додаємо сіль, гвоздику, лаврове листя, цукор та оцет. Відправляємо маринад на плиту і кип'ятимо. Сливи висипаємо в емальовану каструлю та заливаємо їх маринадом. Закриваємо кришкою і ставимо на добу маринуватись. За добу зливаємо маринад, кип'ятимо, ще раз заливаємо і ставимо на добу. Після другої доби, зливши маринад, знову кип'ятимо, розкладаємо сливи по стерилізованих банках. Заливаємо гарячим маринадом і закручуємо. Читати на тему Незвичайне сливове варення, вино та соус до м'яса: що можна приготувати зі слив на зиму Що можна приготувати зі слив на зиму — читай у матеріалі. Мариновані сливи на зиму: відеорецепт А ось ще один рецепт маринованих слив за 1 день. Мариновані сливи на зиму простий рецепт: відео Мариновані сливи з гвоздикою та корицею Такі сливи можна замаринувати як десерт і подавати на вишуканих застіллях. Знадобляться такі інгредієнти: 2 л води 400 г цукру 150 мл оцту 10 горошин перцю 10 зерен гвоздики паличка або 0,5 ст.л. кориці Приготування Сливи добре помий, посортуй і розділи на половинки. Маринувати можна з кісточками чи без. Але краще таки їх прибрати. Занур сливи на 3 хвилини у гарячу воду. Після цього відразу охолоди у воді. Сливи розділи по банках. Для маринаду приготуй 2 літри води, додай цукор, корицю та всі спеції. Закип'яти воду і витримай її протягом 5 хвилин. Після цього додай оцет. Проціди маринад через марлю у банки. Рівномірно розподіли спеції по банках. Накрий банки кришками та почни стерилізацію. Півлітрові банки стерилізуй 10 хвилин, літрові по 15 хвилин. На трилітрові банки знадобиться 25 хвилин стерилізації. Мариновані сливи закатай у банки. Обов'язково попробуй приготувати хоч один з цих рецептів. Незвичний і пікантний смак здивує тебе. А от чим корисні сливи для здоров'я чоловіків та жінок — читай у матеріалі Вікон. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв'ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!