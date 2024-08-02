Чим корисні сливи для здоров’я: виводять токсини та насичують мінералами

У кінці літа починають дозрівати сливи, які здавна славляться своїми цілющими та корисними властивостями. Ці, на перший погляд, звичайні фрукти містять велику кількість мінералів. Найбільш важливими з них є калій, фосфор, натрій і кальцій. Усе про користь слив для чоловіків та жінок — читай у матеріалі.

Користь сливи для здоров’я жінок та чоловіків

Сливи — незамінний продукт, якщо ти хочеш оздоровити й очистити свій організм без жодних пігулок. Вони виводять холестерин та канцерогени, їхнє споживання зміцнює кістки, покращує травлення, нормалізує тиск.

А велика доза аскорбінової кислоти, антоціанів, каротиноїдів і вітаміну Е всередині плодів посилює імунітет і допомагає організму боротися з окислювальним стресом, що є профілактикою онкологічних захворювань.

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Користь слив в тому, що вони:

виводять з організму людини радіонукліди, солі важких металів, канцерогени;

дезінфікують кишківник, покращують травлення;

зміцнюють нервову систему, бо містять вітаміни В2 та В6, які нормалізують її діяльність. Тому продукти з ним варто їсти тим, у кого нерви на межі;

знижують тиск, виводять з організму холестерин. Тож сливи дуже корисні тим, у кого розвивається атеросклероз, гіпертонія, проблеми з жовчним міхуром.

є профілактикою гастриту, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки;

покращують стан при анемії.

Сливи — це дуже смачні природні ліки, корисні та приємні у вживанні.

Як правильно і з користю вживати сливи

Їсти ці фрукти можна в сирому та сушеному вигляді та у вигляді соку. В лікувальних цілях можна використовувати навіть відвар з листя сливових дерев.

Сливи та сливовий сік бажано вживати вранці перед їдою. Так можна очистити свій організм.

Сушені плоди (чорнослив) корисно їсти при захворюваннях серця і тим, хто страждає на тромбофлебіт, вони знижують згортання крові. Також вони корисні при ревматизмі, захворюваннях нирок, псоріазі. Їх можна їсти як зазвичай або робити компоти.

Фрукти можна використовувати й в косметичних цілях.

З м’якоті виходить чудова маска для обличчя, яка живить ніжну шкіру, звужує пори. Для масок для сухої та нормальної шкіри до слив додають трохи вершків.

Відваром листя корисно мити голову.

Слід заварити жменю листя літром окропу і настояти близько години. Після такого настою волосся буде сяяти.

Тим, хто худне, після консультації з дієтологом, можна перейти на сливову дієту. Але це не означає, що їсти потрібно тільки їх. За 7 днів можна схуднути та очистити організм.

Чи можуть сливи зашкодити й кому їх не можна їсти

І все ж не всім можна їсти ці фрукти.

Сливи протипоказані при підвищеній кислотності шлункового соку.

Не варто споживати плоди людям, які мають алергічні реакції на них.

Не можна їсти сливи маленьким дітям.

Через високий вміст цукрів у сливовому соку його не рекомендують хворим на цукро­вий діабет.

Плоди досить смачні та корисні, але не обов’язково їх переїдати, щоб швидко очистити організм. Головне — не нашкодити.

Як і будь-які природні ліки, ці фрукти принесуть більше користі, якщо їсти їх по кілька (не більше 5-6) плодів на день протягом якомога довшого часу.

Раніше ми розповідали, як приготувати оригінальний брауні зі сливами й дали покроковий рецепт. Спробуй — готувати просто, виходить неймовірно смачно.

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